Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к.3.10) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года

В рамках 2 тура групповой стадии Копа Америка в Сальвадоре встретятся сборные Бразилии и Венесуэлы. Свисток прозвучит на стадионе «Фонте Нова» в 03:30 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Венесуэла.

Бразилия

Бразильцы выиграли в первой встрече с Боливией со счетом 3:0. Команда полностью переиграла своего соперника. Она контролировала мяч 74% игрового времени, нанесла 20 (5) ударов по воротам соперника и сделала 533 точных передачи.

Таким образом, это была 4 победа сборной Бразилии кряду. Более того, уже 3 игры подряд «желто-зеленые» не пропускают в свои ворота.

Вторая победа гарантирует подопечным Тите выход из группы в раунд плей-офф. Перуанцы и Венесуэла отстают всего на 2 пункта, так что права на ошибку у хозяев турнира нет.

Можно также отметить, что «избранные» забивали первыми в 9 из 10 последних выступлений и на данный момент они не проигрывают уже 11 поединков.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

По составу ситуация нормальная, хотя есть проблемы физиологического характера у Маркиньоса и Артура. Коутиньо, кажется, решил повести бразильскую команду за собой в отсутствии Неймара. Он оформил дубль в прошлой игре против Боливии.

Венесуэла

Венесуэла очень непростой соперник. Команда готова терпеть и выжидать свой шанс. Пока что гости занимают 3 место с 1 набранным баллом, поскольку в прошлый раз они расписали нулевую ничью с Перу. Это значит, что победа над Бразилией станет не только сенсацией, она позволит венесуэльцам выйти в зону плей-офф.

В прошлом матче «красные» вышли на поле с одним форвардом, тем самым насытив центр поля. Учитывая, что Перу, как и Бразилия, претенденты на выход из квартета A, то от Венесуэлы можно ожидать примерно такой же формации.

В 5 из 7 игр коллектив открывал счет, причем делали они это в матчах с такими соперниками как Аргентина, Мексика, США и Эквадор. Не исключено, что и Бразилия может попасть в ту же ловушку.

Прогноз

На Бразилию букмекеры дают коэффициент 1.16, а на Венесуэлу — 21.0. Ничья сопровождается цифрой 7.80.

Вот, что говорит статистика о последних очных противостояниях. Бразилия побеждала в первом тайме в 6 из 8 встреч. Команда праздновала победу в 3 прошлых поединках и уже 8 матчей кряду она не знает вкуса поражений.

Важный момент еще заключается в том, что Тите и Рафаэль Дудамель уже встречались в рамках футбольных баталий. Было это в 2016 году на квалификации к ЧМ-2018. Бразилец выиграл 0:2.

Предлагаем такой вариант для ставки: обе забьют и тотал больше 2.5. Именно это происходило в 2 из 3 последних игр между данными сборными. Коэффициент находится на уровне 3.10. 0