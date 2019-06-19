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    Насколько результативным получится противостояние Бразилии и Венесуэлы?

    Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к.3.10) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Венесуэлы
    Прогноз на Бразилия — Венесуэла
    Фелипе Коутиньо
    В рамках 2 тура групповой стадии Копа Америка в Сальвадоре встретятся сборные Бразилии и Венесуэлы. Свисток прозвучит на стадионе «Фонте Нова» в 03:30 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Венесуэла.

    Бразилия

    Бразильцы выиграли в первой встрече с Боливией со счетом 3:0. Команда полностью переиграла своего соперника. Она контролировала мяч 74% игрового времени, нанесла 20 (5) ударов по воротам соперника и сделала 533 точных передачи.

    Таким образом, это была 4 победа сборной Бразилии кряду. Более того, уже 3 игры подряд «желто-зеленые» не пропускают в свои ворота.

    Вторая победа гарантирует подопечным Тите выход из группы в раунд плей-офф. Перуанцы и Венесуэла отстают всего на 2 пункта, так что права на ошибку у хозяев турнира нет.

    Можно также отметить, что «избранные» забивали первыми в 9 из 10 последних выступлений и на данный момент они не проигрывают уже 11 поединков.

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    По составу ситуация нормальная, хотя есть проблемы физиологического характера у Маркиньоса и Артура. Коутиньо, кажется, решил повести бразильскую команду за собой в отсутствии Неймара. Он оформил дубль в прошлой игре против Боливии.

    Венесуэла

    Венесуэла очень непростой соперник. Команда готова терпеть и выжидать свой шанс. Пока что гости занимают 3 место с 1 набранным баллом, поскольку в прошлый раз они расписали нулевую ничью с Перу. Это значит, что победа над Бразилией станет не только сенсацией, она позволит венесуэльцам выйти в зону плей-офф.

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    В прошлом матче «красные» вышли на поле с одним форвардом, тем самым насытив центр поля. Учитывая, что Перу, как и Бразилия, претенденты на выход из квартета A, то от Венесуэлы можно ожидать примерно такой же формации.

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    Прогноз

    На Бразилию букмекеры дают коэффициент 1.16, а на Венесуэлу — 21.0. Ничья сопровождается цифрой 7.80.

    Вот, что говорит статистика о последних очных противостояниях. Бразилия побеждала в первом тайме в 6 из 8 встреч. Команда праздновала победу в 3 прошлых поединках и уже 8 матчей кряду она не знает вкуса поражений.

    Важный момент еще заключается в том, что Тите и Рафаэль Дудамель уже встречались в рамках футбольных баталий. Было это в 2016 году на квалификации к ЧМ-2018. Бразилец выиграл 0:2.

    Предлагаем такой вариант для ставки: обе забьют и тотал больше 2.5. Именно это происходило в 2 из 3 последних игр между данными сборными. Коэффициент находится на уровне 3.10. 0

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    Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к.3.10) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года. Прогноз на Бразилия — Венесуэла. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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