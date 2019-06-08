ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван ДейкТоп-10 лучших дуэтов защитников в международном футболе Криштиану Роналду и Бернарду СилваЧемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии Новак Джокович«Ролан Гаррос». Вылет Халеп, Хачанов проиграл Тиму, успех Джоковича
  • 02:33
    • Опубликован полный календарь РПЛ сезона 2019/2020
  • 08:08
    • Буффон может продолжить карьеру в Испании
  • 00:27
    • Сборная Голландии не пустила Англию в финал Лиги наций
  • 23:58
    • Отстраненные за допинг российские тренеры все еще работают со спортсменами
  • 18:26
    • «Рубин» назначил исполняющего обязанностями главного тренера
  • 18:12
    • Хачанов не сумел выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 16:50
    • «Челси» продаст Азара «Реалу» за 130 миллионов фунтов
    Все новости спорта

    Сборная России разомнется на Сан-Марино

    Россия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России
    Прогноз на Россия — Сан-Марино
    Артем Дзюба
    В субботу, 8 июня, сборная России сыграет со сборной Сан-Марино в рамках отбора к грядущему чемпионату Европы-2020. Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 мск. Прогноз на Россия — Сан-Марино.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.01
  • X
  • 25.00
  • 2
  • 50.00
  • Играть!
    •

    Россия

    После домашнего ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти), подопечные Черчесова провели в 2018 году 6 матчей.

    В рамках Лиги Наций россияне обыграли Турцию (2:1 и 2:0), разошлись миром и проиграли Швеции (0:0 и 0:2), а в товарищеских матчах разгромили Чехию (5:1) и неудачно сыграли с Германией (0:3).

    В своей группе Лиги наций сборная России стала второй, пропустив шведов вперед по дополнительным показателям.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

  • Сборная России снова поймала кураж
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу сборной России в Казахстане
  • 24/03/2019

    • Накануне встречи с Сан-Марино российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0).

    В этой встрече травму плеча получил Юрий Газинский, который не сыграет в ближайших отборочных матчах. Также из-за травмы не сыграет Денис Черышев.

    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино выступала в четвертом дивизионе Лиги наций и по итогам шести туров стала безоговорочным аутсайдером.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Коллектив проиграл все матчи и не забил ни одного мяча, пропустив 16. Подопечные Франко Варреллы проиграли Белоруссии (0:5, 0:2), Люксембургу (0:3, 0:3) и (0:2, 0:1).

    Ничего нового не случилось и в квалификации нового континентального турнира — команду Сан-Марино на своем поле в первом туре разбил Кипр (0:5), а во втором туре — победила Шотландия (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Безвыигрышная серия национальной команды составляет уже 35 поединков как официального, так и товарищеского статусов. 30 предыдущих матчей кряду она проиграла.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа России — 1.01, победа Сан-Марино — 60, ничья — 30.

    Учитывая 30 последних проигранных гостями матчей, встреча с ними вряд ли будет сильно отличаться от матча с «Чертаново» — сборная России победит, даже если Станислав Черчесов выпустит побегать молодежь.

    Сан-Марино не забивает уже 10 матчей. Прогнозируем, что эта сухая серия не прервется в Саранске. Интересны варианты «Точные счет матча: 4:0, 5:0 или 6:0» за 2,20 и «Гол в первые 15 минут» за 1.60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Роджер Федерер — Рафаэль Надаль
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Йоханна Конта — Маркета Вондроушова
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Колумбия U20 — Украина U20
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Италия U20 — Мали U20
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Украина — Сербия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Австрия — Словения
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дания — Ирландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Черногория — Косово
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Сегодня в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Латвия — Израиль
  • Сегодня в 21:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Литва — Люксембург
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Македония — Польша
  • Сегодня в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Чехия — Болгария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.33
  • Прогноз на матч Швеция — Мальта
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элите
    • 01:25 03/06/2019     Маурицио Сарри вряд ли останется в «Челси»
  • Судьбу Сарри в «Челси» решает не «Челси»
    • 03:59 01/06/2019     Антонио Конте
  • Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановит
    • 04:31 04/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Россия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Россия — Сан-Марино. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера«Манчестер Юнайтед» вступил в лето массовой перекройки состава 05/06/2019 в 14:150
  • 21:32
    • В первом туре РПЛ 2019/2020 «Зенит» сыграет с новичком лиги
  • 15:55
    • Прядкин заявил о желании расширить РПЛ до 18-20 клубов
  • 15:40
    • Стали известны предварительные сроки восстановления Неймара
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперникаРоссийский чемпион в начале сентября встретится с американцем Дастином Порье 05/06/2019 в 11:580
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 00:58
    • «Тамбов» готов играть в Волгограде
  • 00:52
    • Защитник «Ахмата» может перейти в ЦСКА
  • 00:16
    • ВФЛА: Мы попросили РУСАДА провести разбирательство по поводу дисквалифицированных тренеров
    Массимилиано Аллегри Футбол Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»Кто подошел бы «Челси» в случае ухода Сарри в «Ювентус»? 04/06/2019 в 23:540
  • 15:33
    • Гараничев не подписал контракт с СБР
  • 15:23
    • Нападающий ЦСКА попал в сферу интересов «Арсенала»
  • 15:03
    • Определились последние полуфиналистки «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие