Россия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года

В субботу, 8 июня, сборная России сыграет со сборной Сан-Марино в рамках отбора к грядущему чемпионату Европы-2020. Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 мск. Прогноз на Россия — Сан-Марино.

Россия

После домашнего ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти), подопечные Черчесова провели в 2018 году 6 матчей.

В рамках Лиги Наций россияне обыграли Турцию (2:1 и 2:0), разошлись миром и проиграли Швеции (0:0 и 0:2), а в товарищеских матчах разгромили Чехию (5:1) и неудачно сыграли с Германией (0:3).

В своей группе Лиги наций сборная России стала второй, пропустив шведов вперед по дополнительным показателям.

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Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

Накануне встречи с Сан-Марино российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0).

В этой встрече травму плеча получил Юрий Газинский, который не сыграет в ближайших отборочных матчах. Также из-за травмы не сыграет Денис Черышев.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино выступала в четвертом дивизионе Лиги наций и по итогам шести туров стала безоговорочным аутсайдером.

Коллектив проиграл все матчи и не забил ни одного мяча, пропустив 16. Подопечные Франко Варреллы проиграли Белоруссии (0:5, 0:2), Люксембургу (0:3, 0:3) и (0:2, 0:1).

Ничего нового не случилось и в квалификации нового континентального турнира — команду Сан-Марино на своем поле в первом туре разбил Кипр (0:5), а во втором туре — победила Шотландия (2:0).

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Безвыигрышная серия национальной команды составляет уже 35 поединков как официального, так и товарищеского статусов. 30 предыдущих матчей кряду она проиграла.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа России — 1.01, победа Сан-Марино — 60, ничья — 30.

Учитывая 30 последних проигранных гостями матчей, встреча с ними вряд ли будет сильно отличаться от матча с «Чертаново» — сборная России победит, даже если Станислав Черчесов выпустит побегать молодежь.

Сан-Марино не забивает уже 10 матчей. Прогнозируем, что эта сухая серия не прервется в Саранске. Интересны варианты «Точные счет матча: 4:0, 5:0 или 6:0» за 2,20 и «Гол в первые 15 минут» за 1.60. 0