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    Сможет ли сборная Косова увезти с Черногории хотя бы одно очко?

    Черногория — Косово. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Черногория — Косово
    Милот Рашика
    В группе A квалификационного раунда Евро-2020 пройдет поединок сборных Черногории и Косова. Обе команды находятся практически в равном положении, поэтому матч должен получиться очень «жарким». Черногорцы примут соперника в Подгорице. Старт игры в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Черногория — Косово.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 07 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.00
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    Черногория

    После двух туров сборная Черногории пока что не попадает в зону плей-офф. До нее команде не хватает одного пункта. Также пока что не радует и разница голов. Черногорцы много пропустили — 6 голов. Большая часть из них прилетела в матче против Англии, где хозяева уступили со счетом 1:5.

    Со второй командой группы A — Болгарией — «храбрые соколы» сыграли вничью 1:1. Именно поэтому дома они обязаны наконец-то одержать долгожданную победу, чтобы иметь возможность на более высокие позиции в группе.

    Все прогнозы на Евро-2020

    С результатами у коллектива пока не очень — 4 игры без побед, причем в 3 из них «красно-желтые» терпели неудачу. В родных стенах Черногория не побеждает уже третью игру.

    Косово

    Косово проведет лишь вторую встречу на турнире, поскольку первый тур сборная пропустила. К этому матчу команда подходит в статусе 3 команды группы A. Все благодаря ничейному результату с Болгарией (1:1).

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    В отличие от соперника результаты сборной Косова очень даже неплохие. Последнее поражение коллектив терпел 9 октября 2017 года. После этого гости провели 12 игр, в 8 из которых удалось отпраздновать победу.

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  • 31/05/2019

    • «Золотые мальчики» не проигрывали на чужих стадионах в 4 прошлых выступлениях. В последний раз на выезде косовские албанцы одержали уверенную победу над сборной Мальты со счетом 0:5.

    Прогноз

    2.06 и 4.10 — такие коэффициенты были предложены букмекерскими конторами на победу одной и другой команды. Что касается ничьи, то здесь дают коэфф 3.25.

    Данный поединок будет первым очным противостоянием этих двух сборных. Так что пока сложно сказать, как могут развиться события. Тем не менее видно, что у Косово последние результаты намного лучше и поэтому гости вполне могут уехать хотя бы с одним набранным баллом.

    Неплохим вариантом для ставки будет исход «Х2», коэффициент на который составляет 1.82. 0

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    Черногория — Косово. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года. Прогноз на Черногория — Косово. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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