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    Выиграет ли снова Люксембург?

    Литва — Люксембург. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Литва — Люксембург
    Люксембург занимает второе место в группе
    В Вильнюсе на стадионе «Вильнюс ЛФФ» состоится поединок 3 тура квалификационного раунда Евро 2020 между сборными Литвы и Люксембурга. Начало матча в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Литва — Люксембург.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 07 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 3.10
  • 2
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    Литва

    Минувшей осенью сборная Литвы выступала в третьем дивизионе Лиги наций. Но поскольку она заняла последнее, четвертое место в группе, теперь понизится в классе и попадет в четвертый дивизион.

    Команда не знает побед уже 12 поединков как официального, так и товарищеского статусов. При этом только в двух из них ей удалось избежать поражений — против Латвии (1:1) и Азербайджана (0:0).

    Пока что подопечные Валдаса Урбонаса провели лишь один матч в отборе на Евро-2020. В гостевом матче они проиграли как раз грядущему сопернику (1:2) и пока что занимают последнее место в группе.

    Люксембург

    Сборная Люксембурга к матчу второго тура подходит в роли второй команды группы В. Подопечные Люка Хольца стартовали в отборе с домашней победы над предстоящим оппонентом.

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    • Матч завершился волевой победой со счетом 2:1. Хозяева пропустили уже на 14-й минуте, но отыгрались в конце первого тайма (отличился Леандро Баррейро), а на 55-й минуте Жерсон Родригес провел победный мяч.

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    Но уже во втором туре коллектив проиграл Украине 1:2, когда победный для соперника мяч на 90+3-й минуте. После этого он сыграл вничью товарищескую встречу с Люксембургом (3:3).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что Люксембург выиграет, и обе команды забьют за 7,00. 0

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    Литва — Люксембург. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 7 июня 2019 года. Прогноз на Литва — Люксембург. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.00
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