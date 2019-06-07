Литва — Люксембург. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 7 июня 2019 года

В Вильнюсе на стадионе «Вильнюс ЛФФ» состоится поединок 3 тура квалификационного раунда Евро 2020 между сборными Литвы и Люксембурга. Начало матча в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Литва — Люксембург.

Литва

Минувшей осенью сборная Литвы выступала в третьем дивизионе Лиги наций. Но поскольку она заняла последнее, четвертое место в группе, теперь понизится в классе и попадет в четвертый дивизион.

Команда не знает побед уже 12 поединков как официального, так и товарищеского статусов. При этом только в двух из них ей удалось избежать поражений — против Латвии (1:1) и Азербайджана (0:0).

Пока что подопечные Валдаса Урбонаса провели лишь один матч в отборе на Евро-2020. В гостевом матче они проиграли как раз грядущему сопернику (1:2) и пока что занимают последнее место в группе.

Люксембург

Сборная Люксембурга к матчу второго тура подходит в роли второй команды группы В. Подопечные Люка Хольца стартовали в отборе с домашней победы над предстоящим оппонентом.

Матч завершился волевой победой со счетом 2:1. Хозяева пропустили уже на 14-й минуте, но отыгрались в конце первого тайма (отличился Леандро Баррейро), а на 55-й минуте Жерсон Родригес провел победный мяч.

Но уже во втором туре коллектив проиграл Украине 1:2, когда победный для соперника мяч на 90+3-й минуте. После этого он сыграл вничью товарищескую встречу с Люксембургом (3:3).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что Люксембург выиграет, и обе команды забьют за 7,00. 0