«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 5 мая 2019 года

Худшая команда АПЛ сезона 2018/2019 — «Хаддерсфилд» — будет играть против «Манчестер Юнайтед». Данная встреча состоится в рамках 37 тура Премьер-лиги. Матч проведут на стадионе «Кирклес». Старт в 16:00 мск. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед».

«Хаддерсфилд»

Хозяева уже поняли, что они отправляются в Чемпионшип. 14 набранных баллов в 36 поединках АПЛ не позволили клубу застолбить за собой место в высшем дивизионе. Поэтому оставшиеся матчи для команды носят формальный характер.

Полная безнадега — вот так можно описать нынешнюю игровую форму «терьеров». Коллектив проиграл в 8 последних встречах. В 7 из 8 матчей «Хаддерсфилд» пропускал не менее двух голов. В прошлый раз «бело-синие» пролетели по полной программе, проиграв 5:0 «Ливерпулю». Ранее было 1:2 с «Уотфордом», 4:0 с «Тоттенхэмом» и 1:4 с «Лестером».

Все прогнозы на АПЛ

Во всех четырех вышеперечисленных поединках клуб уступал и в первой, и во второй половине игры. Кроме того, в 4 выступлениях «Хаддерсфилда» было забито как минимум 3 гола.

Сабири травмирован до конца сезона. Муй, Депуатр и Хамер имеют повреждения, но пока имеют шансы на то, чтобы появится на поле.

«Манчестер Юнайтед»

Гости хотят в Лигу чемпионов, но для этого им нужно побеждать во всех оставшихся поединках АПЛ. Сейчас Манчестер Юнайтед находится в 3 очках от зоны ЛЧ и пока что теоретические шансы на 4 позицию у «красных дьяволов» есть.

Три поединка кряду без побед — ничья с «Челси» 1:1, поражение от «Ман Сити» 0:2 и «Эвертона» 4:0. За 6 туров клуб выиграл дважды с одинаковым счетом 2:1 у «Уотфорда» и «Вест Хэма». Ну и еще стоит учесть фиаско в противостоянии с «Вулверхэмптоном».

На чужом поле «манкунианцы» проигрывали в прошлых трех встречах, причем пропускали они не менее двух мячей.

Джонс и Валенсия пока что восстанавливаются после травмы. Байи и Ромеро тоже травмированы. Есть вопросы по Лукаку, Рашфорду, Лингарду и Смоллингу, но, с большой долей вероятности они выйдут на поле.

Прогноз

Победа «Хаддерсфилда» — 9.20, победа «Ман Юнайтед» — 1.35. На ничью в линии указано коэффициент 5.50.

«МЮ» выиграл три последние встречи с этим соперником. В последний раз команды играли в Манчестере, где была зафиксирована победа «малышей Басби» со счетом 3:1. Также стоит отметить, что они забивали как минимум дважды в трех очных играх.

Ставим на то, что гости выиграют с форой -1.5. Величина коэффициента составляет 1.96. 0