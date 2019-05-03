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    Добудет ли «Рубин» вторую победу в 2019 году?

    «Рубин» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч РПЛ 3 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Рубин Оренбург
    Прогноз на «Рубин» — «Оренбург»
    Курбан Бердыев
    В пятницу, 3 мая, в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Встреча, которая состоится на «Казань-Арена», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Оренбург».

    «Рубин»

    Казанский коллектив на данный момент имеет 9-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров. Непосредственно в Премьер-лиге он не знает радости победы восемь игр кряду, где четыре раза сыграл вничью и столько же встреч проиграл.

    Последние два матча в РПЛ «рубиновые» свели вничью с одинаковым счетом 1:1. Сперва они ушли от поражения в домашней игре против «Уфы», а накануне поделили очки со «Спартаком» в Москве.

    Эта неудачная серия отбросила дружину Курбана Бердыева на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Она имеет 32 очка после 26-ти поединков чемпионата и опережает зону стыковых игр на пять пунктов.

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    • В 13 матчах в текущем сезоне российского первенства на своей арене «Рубин» добыл пять побед, шесть раз играл вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 11:9.

    В лазарете казанцев находится защитник Владимир Гранат и форвард Александр Бухаров.

    «Оренбург»

    За четыре тура до конца Премьер-лиги клуб из Оренбурга идет на седьмой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков и отстает от пятого еврокубкового места на четыре балла.

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    За последние два матча в чемпионате страны «газовики» добыли только один пункт, сыграв в последнем туре вничью на своей территории с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1.

    Перед этим поединком «бело-синие» уступили в Красноярске «Енисею» (1:2), играя с 64-й минуты в меньшинстве и пропустили решающий гол уже в компенсированное время.

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  • 30/04/2019

    • «Оренбург» на выезде в этом сезоне РПЛ выиграл в четырех встречах из 13-ти, трижды играл вничью и шесть игр проиграл, разница мячей — 19:20.

    Кадровых проблем у команды нет.

    В первом круге «Оренбург» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 1:0. В РПЛ-2016/17 оппоненты дважды играли вничью (1:1 и 0:0), а в Кубке России-2017/18 казанцы обыграли «газавиков» (2:0) в гостях.

    Прогноз на «Рубин» — «Оренбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.60.

    На победу гостей дают — 3.00, ничья оценена — в 3.15.

    Прогнозируем, что «Рубин», который смог одержать победу только в перовом официальном матче 2019 года, а затем выдал 9-матчевую безвыигрышную серию, добудет три очка в предстоящем поединке.

    Также считаем, что хозяева забьют первыми. 0

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    «Рубин» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч РПЛ 3 мая 2019 года. Прогноз на «Рубин» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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