«Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 1 марта 2019 года

«Аугсбург»
Новый год для подопечных Мануэль Баума начался не лучшим образом — с двух поражений подряд в Бундеслиге.
Сначала они дома проиграли «Фортуне» (1:2), пропустив на последних минутах, затем на выезде уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).
Домашний матч с «Майнцем» завершился крупной победой со счетом 3:0, после чего «Аугсбург» в 1/8 финала Кубка Германии справился с представляющим вторую Бундеслигу «Хольштайном» (1:0).
Далее «фуггеры» крупно проиграли «Вердеру» (0:4) на выезде, домашнее фиаско против «Баварии» (2:3) и крах в гостях у «Фрайбурга» — 1:5.
«Аугсбург» после 23 туров набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего на два пункта.
«Боруссия» Д
После 23 туров «Боруссия» располагается на первой строчке и имеет в своем активе 54 очка. Отрыв от «Баварии» составляет 3 пункта, хотя ранее коллектив Фавра имел более уверенное преимущество.
Если брать последние семь поединков, то снаала была 3-матчевая выигрышная полоса, состоящая из побед над «Боруссией» М, «Лейпцигом» и «Ганновером». Далее дортмундцы сыграли вничью с клубами «Айнтрахт», «Хоффенхайм» и «Нюрнберг».
В прошлом туре «Боруссию» ждало настоящее испытание в лице «Байера», однако удалось порадовать болельщиков тремя очками — 3:2.
В списке травмированных футболистов числятся Аканжи, Пищек и Пулишич, а хорошей новостью является возвращение в строй Марко Ройса, который однозначно добавит атаке дортмундцев мощи.
Прогноз
В последний раз команды встречались в октябре прошлого года и устроили настоящее голевое шоу, которое завершилось в пользу дортмундцев — 4:3.
«Боруссия» теряла очки, но в игровом плане у команды было все в порядке. Теперь возвращается Ройс, а соперник испытывает серьезные игровые трудности. При этом серия без побед однозначно давит на «Аугсбург». Дортмунду нельзя терять очки, а хозяева вряд ли остановят лидера Бундеслиги. Ставим на победу «Боруссии» Д с форой -1 гол за 2.11. 0