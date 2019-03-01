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    «Боруссия» Д продлит серию поражений «Аугсбурга»

    «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 1 марта 2019 года

    Футбол Германии Бундеслига Аугсбург Боруссия Д
    Прогноз на «Аугсбург» — «Боруссия» Д
    Санчо — лидер атаки Дортмунда
    В пятницу, 1 марта, «Аугсбург» будет принимать на своем поле дортмундскую «Боруссию» в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Боруссия» Д.
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    «Аугсбург»

    Новый год для подопечных Мануэль Баума начался не лучшим образом — с двух поражений подряд в Бундеслиге.

    Сначала они дома проиграли «Фортуне» (1:2), пропустив на последних минутах, затем на выезде уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

    Домашний матч с «Майнцем» завершился крупной победой со счетом 3:0, после чего «Аугсбург» в 1/8 финала Кубка Германии справился с представляющим вторую Бундеслигу «Хольштайном» (1:0).

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    Далее «фуггеры» крупно проиграли «Вердеру» (0:4) на выезде, домашнее фиаско против «Баварии» (2:3) и крах в гостях у «Фрайбурга» — 1:5.

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  • 21/02/2019

    • «Аугсбург» после 23 туров набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего на два пункта.

    «Боруссия» Д

    После 23 туров «Боруссия» располагается на первой строчке и имеет в своем активе 54 очка. Отрыв от «Баварии» составляет 3 пункта, хотя ранее коллектив Фавра имел более уверенное преимущество.

    Если брать последние семь поединков, то снаала была 3-матчевая выигрышная полоса, состоящая из побед над «Боруссией» М, «Лейпцигом» и «Ганновером». Далее дортмундцы сыграли вничью с клубами «Айнтрахт», «Хоффенхайм» и «Нюрнберг».

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    В прошлом туре «Боруссию» ждало настоящее испытание в лице «Байера», однако удалось порадовать болельщиков тремя очками — 3:2.

    В списке травмированных футболистов числятся Аканжи, Пищек и Пулишич, а хорошей новостью является возвращение в строй Марко Ройса, который однозначно добавит атаке дортмундцев мощи.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в октябре прошлого года и устроили настоящее голевое шоу, которое завершилось в пользу дортмундцев — 4:3.

    «Боруссия» теряла очки, но в игровом плане у команды было все в порядке. Теперь возвращается Ройс, а соперник испытывает серьезные игровые трудности. При этом серия без побед однозначно давит на «Аугсбург». Дортмунду нельзя терять очки, а хозяева вряд ли остановят лидера Бундеслиги. Ставим на победу «Боруссии» Д с форой -1 гол за 2.11. 0

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    Прогноз на «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
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