«Парма» — «Наполи». Прогноз на матч 25 тура Серии А 24 февраля 2019 года

В рамках 25 тура итальянской Серии А «Парма» на стадионе «Эннио Тардини» примет «Наполи». Начало поединка в 20:00 по мск. Прогноз на «Парма» — «Наполи».

«Парма»

«Парма» перед 25 туром в Серии А занимает 12-ю позицию. «Крестоносцы» положили в свою копилку 29 баллов и отстают от шестой, еврокубковой строчки на девять пунктов.

В новом году футболисты Роберто Д’Аверсы провели пять игр. В первом поединке они переиграли «Удинезе» (2:1) на выезде, а затем проиграли на своей арене СПАЛу (2:3).

Это поражение начало серию из четырех матчей кряду без побед, в трех из которых «джаллоблу» проиграли. Примечательно, что единственный раз, когда они не проиграли, случился в игре против «Ювентуса» (3:3).

«Наполи»

В чемпионате Италии «Наполи» располагается на второй строчке с 53 очками в активе. Коллектив сильно отстает от «Ювентуса» — на 13 пунктов.

В последних пяти матчах во всех турнирах неаполитанский клуб не знает поражений. В предыдущий раз подопечные Карло Анчелотти проиграли в четвертьфинале Кубка Италии «Милану» (0:2).

Помимо поединков в Серии А эта серия также охватывает и Лигу Европы, где «адзурри» удалось выйти в 1/8 финала. На предыдущей стадии «Партенопеи» смогли победить «Цюрих» с общим счетом 5-1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, а ничья — в 4,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет и подаст больше угловых, а «Парма» получит больше карточек за 3,25. 0