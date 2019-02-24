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    «Реал» выплеснет злость за поражение в прошлом туре

    «Леванте» — «Реал». Прогноз на матч 25 тура испанской Примеры 24 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Леванте Реал Мадрид
    Прогноз на «Леванте» — «Реал»
    Серхио Рамос пропустит поединок
    В городе Валенсия ожидается противостояние местного клуба «Леванте» и мадридского «Реала». Поединок 25 тура чемпионата Испании состоится на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Реал».
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    «Леванте»

    «Леванте» расположился чуть ниже «экватора» турнирной таблицы — на 12 месте с 30 очками. В случае поражения клуб могут обойти разу две команды. Однозначно хозяева приложат все усилия, чтобы насолить «Реалу».

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    В прошлом туре «лягушки» одержали победу в игре против «Сельты» со счетом 1:4. Ранее была 3-матчевая безвыигрышная серия, состоящая из двух поражений и одной ничьей. Также сюда стоит добавить одну победу и одно поражение. В итоге за 6 туров у «Леванте» всего 7 очков, что является 13 результатом в Примере.

    На своем поле клуб не проигрывает в третьем поединке кряду — ничья с «Жироной», победа над «Вальядолидом» и ничья с «Хетафе».

    В лазарете находятся такие футболисты как Поштиго, Коке, Тоно и Рочина.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» в прошлом туре сенсационно потерял очки в матче с «Жироной» да еще и на своем поле. Сейчас столичный клуб занимает 3 место. У команды 45 очков, которые дают 8-очковый отрыв от «Севильи», но при этом «сливочные» отстают от «Атлетико» на 2 пункта.

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    Если бы не последняя неудача, то «Реал» бы мог рассчитывать на отличный результат по итогам 6 последних туров. Кроме поражения команда также одержала 5 побед кряду, обыграв «Бетис», «Севилью», «Эспаньол», «Алавес» и «Атлетико».

    На чужом поле «галактикос» не проигрывают 5 игру подряд, при этом в 4 случаях подопечные Солари зарабатывали по три балла. Стоит отметить, что в 5 из 7 прошлых гостевых выступлений «Реал» побеждал и в тайме, и в матче.

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    Прогноз

    Мадридский коллектив, по мнению букмекеров, имеет больше шансов на победу — 1,50 против 6,00. Вероятность ничьи в матче оценивается коэффициентом 5,00.

    В первом круге «Леванте» обыграл «Реал». Учитывая поражение от «Жироны» в прошлом туре можно сделать вывод, что «Реал» будет рвать и метать в предстоящем поединке. Команде просто жизненно необходимо набирать 3 очка, чтобы окончательно не потерять шансы на завоевание хотя бы серебра.

    Мы считаем, что «сливочные» одержат победу, при этом в матче будет забито больше двух голов. Такой вариант оценивается коэффициентом 1,86. 0

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    Прогноз на «Леванте» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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