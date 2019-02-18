ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринНХЛ. Три очка Панарина, гол и ассист Кучерова «Барселона» — «Вальядолид»Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Жироной» «Адмирал» — «Салават Юлаев»КХЛ. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев», «Авангард» потерял шансы догнать «Барыс»
  • 09:43
    • Единая лига ВТБ открыла Зал Славы
  • 09:01
    • НБА. Харрис выиграл конкурс трехочковых, Диалло — лучший по броскам сверху
  • 00:55
    • Дубль Пентека помог «Милану» победить «Аталанту»
  • 00:40
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
  • 00:30
    • Гараничев перепутал время старта и не вышел на гонку преследования
  • 00:13
    • «Монако» победил «Нант» и покинул зону вылета
  • 23:57
    • Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией»
    Все новости спорта

    Оторвется ли «Атлетик» от зоны вылета?

    «Уэска» — «Атлетик». Прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании 18 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Уэска Атлетик
    Прогноз на «Уэска» — «Атлетик»
    «Атлетик» уступил один раз в предыдущих шести матчах
    В понедельник, 18 февраля, «Уэска» примет на своем поле «Атлетик» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Начало матча на «Эстадио Эль Алькорас» — 23:00 мск. Прогноз на «Уэска» — «Атлетик».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Уэска»

    «Уэска» — абсолютный аутсайдер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Коллектив занимает 20 место, а на счету команды всего 18 очков за 23 тура.

    Как бы ни сложился следующий поединок, хозяева грядущей встречи все равно останутся в зоне вылета, хотя могут подняться на предпоследнюю строчку.

    Тем не менее, «Оскенцы» не проигрывают три матча кряду. Хотя до этого за шесть матчей в Примере коллектив выиграл только раз — у «Бетиса» со счетом 2:1.

    После ничьей с «Реал Сосьедадом» (0:0) клуб разгромил «Вальядолид» (4:0) и одолел «Жирону» (2:0).

    «Атлетик»

    На данный момент «Атлетик» занимает 14 позицию и имеет в своем активе 27 баллов. В случае благоприятного стечения обстоятельств баски могут подняться сразу на 11 строчку.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Между тем, от зоны вылета команду отделяет всего четыре очка. В последних шести играх чемпионата коллектив уступил лишь один раз.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Это было в позапрошлый раз на выезде в матче с «Реал Сосьедадом» (1:2). После этого «Львы» добыли неплохой результат на своем поле с «Барселоной» (0:0), сыграв вничью.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч СПАЛ — Фиорентина
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бристоль — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 16:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Удинезе — Кьево
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Сегодня в 17:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Монпелье
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Боруссия М
  • Сегодня в 17:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Суонси — Брентфорд
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Донкастер — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Сампдория
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Фортуна
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Сегодня в 22:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Фенербахче» — «Зенит»
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
    • 02:00 13/02/2019     Лоренцо Инсинье
  • Трансферный дайджест. 5-11 февраля
    • 21:59 11/02/2019     Маурицио Сарри
  • Сарри у пропасти. Четыре главные ошибки наставника «Челси»
    • 19:01 12/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Уэска» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
    Тоже интересно
    Мауро Икарди Футбол Где окажется Икарди? «Интер» может продать форвардаАргентинца лишили капитанской повязки в миланском клубе Вчера в 15:080
  • 23:43
    • Вератти курит, пьет и развлекается почти каждый день, заявил журналист Le Parisien
  • 23:04
    • «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:25
    • Принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. Три очка Наместникова, гол и ассист Бучневича, четвертая кряду победа «Бостона»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля Вчера в 08:430
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» прервет серию ничейных результатов
  • 2.78
    •
  • 09:56
    • Облак не планирует покидать «Атлетико»
  • 08:44
    • Гаттузо: Игроки «Милана» полны вдохновения
  • 08:26
    • «Оренбург» подписал воспитанника ЦСКА
    «Автомобилист» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» уступил «Ак Барсу», СКА победил «Йокерит»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля Вчера в 00:100
  • 08:12
    • «МЮ» нацелился на защитника «Интера»
  • 21:38
    • Никитин завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу
  • 21:24
    • Гол Балотелли помог «Марселю» победить «Амьен»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие