«Уэска» — «Атлетик». Прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании 18 февраля 2019 года

«Атлетик» уступил один раз в предыдущих шести матчах

«Атлетик» уступил один раз в предыдущих шести матчах CORE.com

В понедельник, 18 февраля, «Уэска» примет на своем поле «Атлетик» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Начало матча на «Эстадио Эль Алькорас» — 23:00 мск. Прогноз на «Уэска» — «Атлетик».

«Уэска»

«Уэска» — абсолютный аутсайдер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Коллектив занимает 20 место, а на счету команды всего 18 очков за 23 тура.

Как бы ни сложился следующий поединок, хозяева грядущей встречи все равно останутся в зоне вылета, хотя могут подняться на предпоследнюю строчку.

Тем не менее, «Оскенцы» не проигрывают три матча кряду. Хотя до этого за шесть матчей в Примере коллектив выиграл только раз — у «Бетиса» со счетом 2:1.

После ничьей с «Реал Сосьедадом» (0:0) клуб разгромил «Вальядолид» (4:0) и одолел «Жирону» (2:0).

«Атлетик»

На данный момент «Атлетик» занимает 14 позицию и имеет в своем активе 27 баллов. В случае благоприятного стечения обстоятельств баски могут подняться сразу на 11 строчку.

Между тем, от зоны вылета команду отделяет всего четыре очка. В последних шести играх чемпионата коллектив уступил лишь один раз.

Календарь и таблица испанской Примеры

Это было в позапрошлый раз на выезде в матче с «Реал Сосьедадом» (1:2). После этого «Львы» добыли неплохой результат на своем поле с «Барселоной» (0:0), сыграв вничью.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0