«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании 17 февраля 2019 года

Обе команды не побеждают в Испании минимум в трех матчах

Обе команды не побеждают в Испании минимум в трех матчах Football-Lineups.com

В воскресенье, 17 февраля, «Вильярреал» примет на своем поле «Севилью» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Начало матча на «Эстадио де ла Керамика» — 20:30 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Севилья».

«Вильярреал»

«Вильярреал» в 22 поединках испанского первенства заработал всего лишь 20 пунктов и находится в зоне вылета, на 19 месте. Отставание от 17-й спасительной строки составляет четыре балла.

До этой недели у левантийцев была 10-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период «Желтая Субмарина» проиграла три встречи при семи ничьих.

Вдобавок к этому, в январе она вылетела из Кубка Испании, уступив «Эспаньолу» (2:2 дома и 1:3 в гостях). Однако, в минувший четверг случилась победа над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

«Севилья»

До того же момента победить в трех матчах кряду не могла и «Севилья». После гостевых поражений от «Барселоны» (1:6) в Кубке Испании и «Сельты» (0:1) в чемпионате страны, команда в минувшем туре Примеры сыграла вничью с «Эйбаром» (2:2).

Несмотря на неудачную серию, в Примере андалусцы по-прежнему находятся в зоне Лиги чемпионов, на четвертом месте. В 23-х матчах они набрали 37 очков и опережают пятый «Хетафе» на один пункт.

Тем не менее, стоит подопечным Пабло Мачина проиграть, а «Алавесу» выиграть, и они опустятся на пятую строчку. Оптимизм клубу и его фанатам внушает гостевая победа над «Лацио» (1:0) в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что будет результативная ничья за 4,00. 0