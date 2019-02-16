«Уимблдон» — «Миллуолл». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 16 февраля 2019 года

«Уимблдон»
«Уимблдон» в этом розыгрыше Кубка Англии прошел уже четыре раунда. На первых трех этапах «банда психов» одолела клубы из низших дивизионов, переиграв их в гостях.
В 1/16 финала представитель третьего по силе дивизиона Англии выбил команду АПЛ «Вест Хэм», одолев ее на своей арене со счетом 4:2.
«Донс» в своей лиге занимает последнее 24 место в турнирной таблице. До 20 спасительной строки им не хватает семи очков.
После поединка с «молотками» «Уимблдон» провел три игры в чемпионате, в которых две из них проиграл и одну выиграл, обыграв накануне в гостях минимально «Уолсолл» (1:0).
«Миллуолл»
«Миллуолл» в текущем Кубке Англии преодолел два этапа. На стадии 1/32 финала «докеры» обыграли «Халл Сити» на своей арене со счетом 2:1.
На следующей стадии «львы», представляющие Чемпионшип, прошли команду Премьер-лиги «Эвертон», переиграв их в родных пенатах — 3:2.
После 31 поединка в первенстве первого дивизиона Англии «Миллуолл» расположился с 31 баллом на 20 позиции, опережая зону вылета на три пункта.
В минувших трех играх Чемпионшипа «сине-белые» проиграли «Суонси» (0:1), а также сыграли вничью со счетом 0:0 с «Ротерхэм Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдэй».
В сезоне 2016/17 эти команды играл в Лиге 1, и тогда обе встречи принесли ничейные результаты (0:0 и 2:2).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Миллуолла» — 2.00, победа «Уимблдона» — 4.00, ничья — 3.50.
В Кубке матчи с участием этих коллективов принося немалое количество забитых мячей. Не исключено, что и в этой игре оппоненты тоже отметятся результативными ударами. 0