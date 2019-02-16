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    «Уимблдон» и «Миллуолл» обменяются результативными ударами

    «Уимблдон» — «Миллуолл». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 16 февраля 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Миллуолл
    Прогноз на «Уимблдон» — «Миллуолл»
    Футболисты «Уимблдона»
    В субботу, 16 февраля, «Уимблдон» будет принимать на своей арене «Миллуолл» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Уимблдон» — «Миллуолл».
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    «Уимблдон»

    «Уимблдон» в этом розыгрыше Кубка Англии прошел уже четыре раунда. На первых трех этапах «банда психов» одолела клубы из низших дивизионов, переиграв их в гостях.

    В 1/16 финала представитель третьего по силе дивизиона Англии выбил команду АПЛ «Вест Хэм», одолев ее на своей арене со счетом 4:2.

    «Донс» в своей лиге занимает последнее 24 место в турнирной таблице. До 20 спасительной строки им не хватает семи очков.

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    • После поединка с «молотками» «Уимблдон» провел три игры в чемпионате, в которых две из них проиграл и одну выиграл, обыграв накануне в гостях минимально «Уолсолл» (1:0).

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» в текущем Кубке Англии преодолел два этапа. На стадии 1/32 финала «докеры» обыграли «Халл Сити» на своей арене со счетом 2:1.

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    На следующей стадии «львы», представляющие Чемпионшип, прошли команду Премьер-лиги «Эвертон», переиграв их в родных пенатах — 3:2.

    После 31 поединка в первенстве первого дивизиона Англии «Миллуолл» расположился с 31 баллом на 20 позиции, опережая зону вылета на три пункта.

    В минувших трех играх Чемпионшипа «сине-белые» проиграли «Суонси» (0:1), а также сыграли вничью со счетом 0:0 с «Ротерхэм Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдэй».

    Все прогнозы на футбол

    В сезоне 2016/17 эти команды играл в Лиге 1, и тогда обе встречи принесли ничейные результаты (0:0 и 2:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Миллуолла» — 2.00, победа «Уимблдона» — 4.00, ничья — 3.50.

    В Кубке матчи с участием этих коллективов принося немалое количество забитых мячей. Не исключено, что и в этой игре оппоненты тоже отметятся результативными ударами. 0

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    Прогноз на «Уимблдон» — «Миллуолл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В субботу, 16 февраля, «Уимблдон» будет принимать на своей арене «Миллуолл» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало поединка — в 18:00 мск.
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