«Ньюпорт» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 16 февраля 2019 года

В 1/8 финала Кубка Англии встретятся «Ньюпорт» и «Манчестер Сити». Поединок будет проходить на одноименном стадионе, а главным арбитром матча станет Андре Марринер. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск. Прогноз на «Ньюпорт» — «Манчестер Сити».

«Ньюпорт»

По сравнению со своим соперником «Ньюпорт» очень скромный футбольный клуб, представляющий Вторую лигу Англии, в которой он занимает 15 место и особо ничем не выделяется.

Ранее команда уже совершила одну сенсацию в Кубке Англии. На своем поле хозяева выбили из турнира «Лестер», победив 2:1.

После «лисов» «Ньюпорту» попался «Мидлсбро». С этим соперником пришлось играть два поединка. В первой встрече была расписана ничья 1:1, а во втором домашнем поединке подопечные Майкла Флинна выиграли со счетом 2:0.

Все прогнозы на футбол

На своем поле «Ньюпорт» играет достаточно хорошо. Однако в прошлый раз коллектив уступил «Милтон Кинс» со счетом 0:1.

Скорее всего, что в предстоящем поединке сказка валлийского клуба закончится. Уж сильно Гвардиола хочет завоевать Кубок Англии.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» громит своих соперников одного за другим. Команда пережила спад и теперь с новыми силами идет к своей цели. Одной из них, несомненно, является трофей Футбольной ассоциации.

Кубковый путь для «горожан» начался с домашнего матча против «Ротерхэма», в котором подопечные Гвардиолы обыграли соперника со счетом 7:0.

После этого на «Этихад» приезжал «Бернли» и он тоже потерпел крупное поражение, только со счетом 5:0. В прошлом матче АПЛ «Ман Сити» просто разнес «Челси» со счетом 6:0.

В 11 последних матчах Кубка Англии гости оставались непобежденными 10 раз.

Все футболисты, кроме Менди и Компани, имеют шансы на то, чтобы выйти на поле в кубковой игре.

Прогноз

29,0 и 1,06 — вот так букмекеры распределили коэффициенты между командами. Ничья оценивается цифрой 13,5.

Единственной проблемой «Сити» может стать поле. Оно явно меньше, чем «Этихад» и при этом еще имеет неровности. «Лестер» испытывал проблемы с контролем мяча, поэтому не исключено, что «горожанам» тоже придется попотеть для сохранения снаряда под своим контролем.

И все же мы прогнозируем уверенную победу «Манчестер Сити». Команда должна выиграть с крупным счетом и снять все вопросы. Наш прогноз — фора 2 (-3) за 1,82. 0