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    «Ман Сити» преподаст урок футбола для «Ньюпорта»

    «Ньюпорт» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 16 февраля 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити
    Прогноз на «Ньюпорт» — «Манчестер Сити»
    Стадион Ньюпорт
    В 1/8 финала Кубка Англии встретятся «Ньюпорт» и «Манчестер Сити». Поединок будет проходить на одноименном стадионе, а главным арбитром матча станет Андре Марринер. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск. Прогноз на «Ньюпорт» — «Манчестер Сити».
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    «Ньюпорт»

    По сравнению со своим соперником «Ньюпорт» очень скромный футбольный клуб, представляющий Вторую лигу Англии, в которой он занимает 15 место и особо ничем не выделяется.

    Ранее команда уже совершила одну сенсацию в Кубке Англии. На своем поле хозяева выбили из турнира «Лестер», победив 2:1.

    После «лисов» «Ньюпорту» попался «Мидлсбро». С этим соперником пришлось играть два поединка. В первой встрече была расписана ничья 1:1, а во втором домашнем поединке подопечные Майкла Флинна выиграли со счетом 2:0.

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    На своем поле «Ньюпорт» играет достаточно хорошо. Однако в прошлый раз коллектив уступил «Милтон Кинс» со счетом 0:1.

    Скорее всего, что в предстоящем поединке сказка валлийского клуба закончится. Уж сильно Гвардиола хочет завоевать Кубок Англии.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» громит своих соперников одного за другим. Команда пережила спад и теперь с новыми силами идет к своей цели. Одной из них, несомненно, является трофей Футбольной ассоциации.

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    Кубковый путь для «горожан» начался с домашнего матча против «Ротерхэма», в котором подопечные Гвардиолы обыграли соперника со счетом 7:0.

    После этого на «Этихад» приезжал «Бернли» и он тоже потерпел крупное поражение, только со счетом 5:0. В прошлом матче АПЛ «Ман Сити» просто разнес «Челси» со счетом 6:0.

    В 11 последних матчах Кубка Англии гости оставались непобежденными 10 раз.

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    Прогноз

    29,0 и 1,06 — вот так букмекеры распределили коэффициенты между командами. Ничья оценивается цифрой 13,5.

    Единственной проблемой «Сити» может стать поле. Оно явно меньше, чем «Этихад» и при этом еще имеет неровности. «Лестер» испытывал проблемы с контролем мяча, поэтому не исключено, что «горожанам» тоже придется попотеть для сохранения снаряда под своим контролем.

    И все же мы прогнозируем уверенную победу «Манчестер Сити». Команда должна выиграть с крупным счетом и снять все вопросы. Наш прогноз — фора 2 (-3) за 1,82. 0

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    Прогноз на «Ньюпорт» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В 1/8 финала Кубка Англии встретятся «Ньюпорт» и «Манчестер Сити». Поединок будет проходить на одноименном стадионе, а главным арбитром матча станет Андре Марринер. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск.
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