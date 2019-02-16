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    «Барселона» не испытает проблем в матче с «Вальядолидом»

    «Барселона» — «Вальядолид». Прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании 16 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Вальядолид Барселона
    Прогноз на «Барселона» — «Вальядолид»
    «Барселона»
    В субботу, 16 февраля, «Барселона» примет на своем поле «Вальядолид» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Начало матча на «Камп Ноу» — 22:45 мск. Прогноз на «Барселона» — «Вальядолид».
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    «Барселона»

    Каталонский клуб закончил январь ударно, в четвертьфинале Кубка Испании выбив «Севилью».

    Проиграв на выезде 0:2, каталонцы разгромили соперника на своем поле со счетом 6:1. Между этими матчами уместилась выездная победу над «Жироной» (2:0) в чемпионате Испании.

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    А вот в феврале «Барса» еще не выиграла ни одного матча. На своем поле каталонцы сначала сыграли вничью с «Валенсией» (2:2) в чемпионате, отыгравшись со счетом 0:2.

    Затем в первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Реалом» (1:1).

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    • А в последнем матче выезд в Бильбао завершился безголевой ничьей с «Атлетиком» (0:0).

    В результате, каталонский клуб с 51 очком после 23 туров возглавляет таблицу Примеры. Разница мячей 60-23, лучший бомбардир — Лионель Месси с 21 голом, еще 15 голов забил Луис Суарес.

    «Вальядолид»

    Подопечные Сориано в январе вылетели из Кубка Испании. уступив «Хетафе» (0:1 в гостях и 1:1 дома), а между этими двумя матчами сыграли вничью с «Валенсией» (1:1) на выезде.

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    Затем «Вальядолид» на выезде уступил «Леванте» (0:2) и дома справился с «Сельтой» (2:1). Февраль бело-фиолетовые начали с выездного разгромного поражения от «Уэски» (0:4).

    В последнем матче «пусела» на своем поле разошлись миром с «Вильярреалом» (0:0) и с 26 очками расположились на 15-м месте в таблице Примеры.

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    • Разница мячей после 23 туров: 19-28, лучший бомбардир с 3 голами — Оскар Плано.

    В первом круге «Вальядолид» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,18, тогда как на ничью — 7,50, а на успех «Вальядолида» — 17,00.

    В новом году «Вальядолид» проиграл почти все выездные матчи и этот не станет исключением. Прогнозировать победу «Барселоны» довольно легко.

    «Вальядолид» очень мало забивает и был разгромлен даже «Уэской». Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,85 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60. В субботу, 16 февраля, «Барселона» примет на своем поле «Вальядолид» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Начало матча на «Камп Ноу» — 22:45 мск.
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