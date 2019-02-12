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    «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ: расклады поменялись

    «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 12 февраля 2019 года

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии ПСЖ Футбол Франции
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ
    Поль Погба
    12 февраля на стадионе «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ.
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера пока не знает поражений. Команда одержала десять побед (восемь — в АПЛ, две — в Кубке Англии) при одной ничьей в чемпионате.

    После ничьей в игре с «Бернли», где «МЮ» проявил характер и отыграл два мяча в концовке встречи (2:2), «Красные дьяволы» одержали две сухие гостевые победы — 1:0 над «Лестером» и 3:0 над «Фулхэмом».

    Успешная серия позволила «МЮ» ворваться в топ-четверку АПЛ (при Жозе Моуринью эта миссия казалась невыполнимой). В чемпионате Англии у команды 51 очко, 52 забитых гола (четвертый результат в лиге) и 35 пропущенных (десятый показатель).

    Теперь для Сульшера наступило время проявить себя в Лиге чемпионов. «МЮ» проведет первый матч в главном клубном турнире Европы под руководством норвежца.

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    • Напомним, в плей-офф ЛЧ «Ман Юнайтед» вышел со второго места в своей группе, набрав 10 очков. Манкунианцы пропустили вперед «Ювентус», а обошли «Валенсию» и «Янг Бойз». 6 очков из 10 «МЮ» набрал в играх со швейцарским клубом, 3 — в гостях у «Ювентуса» и 1 очко — дома с «Валенсией».

    ПСЖ

    ПСЖ в новом году проиграл уже дважды. Это больше, чем за первую часть сезона. Подопечные Томаса Тухеля вылетели из Кубка лиги, уступив «Генгаму» — 1:2 (правда, затем взяли весьма убедительный реванш в чемпионате — 9:0), а в начале февраля проиграли в Лиге 1 «Лиону» — 1:2.

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    • После этого поражения ПСЖ одержал две сухие победы. В Кубке Франции со счетом 3:0 был обыгран «Вильфранш», а в чемпионате — «Бордо» (1:0).

    В чемпионате Франции ПСЖ чувствует себя более чем комфортно — в 22 матчах команда набрала 59 очков и опережает ближайшего преследователя «Лилль» на 13 очков, сыграв на один матч меньше.

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    Парижский топ-клуб, напомним, вышел в плей-офф ЛЧ из одной из самых сложных групп, причем — с первого места. ПСЖ набрал 11 очков, опередив «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвену Звезду».

    Парижане провели первый круг не лучшим образом, набрав лишь 4 очка, и все — в домашних матчах (3 — против сербского клуба и 1 — против итальянского). Но затем ПСЖ еще раз сыграл вничью с «Наполи» и поочередно обыграл «Ливерпуль» и «Црвену Звезду».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    ПСЖ подошел к матчу против «МЮ» с серьезными потерями. Неймар точно пропустит оба матча. Кроме того, под вопросом участие в первой игре Эдинсона Кавани и Марко Верратти, а Тома Менье может пропустить оба поединка.

    Прогноз

    На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,60, а на успех ПСЖ — 3,00.

    Если сразу после жеребьевки ПСЖ выглядел однозначным фаворитом этой пары, то после смены тренера в «МЮ», а также с учетом кадровой ситуации парижан, расклады поменялись если не кардинально, то довольно серьезно. Как минимум в домашнем матче «Ман Юнайтед» уже выглядит фаворитом.

    Наш прогноз на матч — «Манчестер Юнайтед» выиграет хотя бы один из таймов с коэффициентом 1,66.

    Также можно сделать ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. 12 февраля на стадионе «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Начало матча — в 23:00 мск.
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