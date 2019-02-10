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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Вердера»?

    «Вердер» — «Аугсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 10 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Аугсбург
    Прогноз на «Вердер» — «Аугсбург»
    Посреди недели «Вердер» выбил из кубка «Дортмунд»
    В воскресенье, 10 февраля, в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Вердер» и «Аугсбург». Встреча, которая пройдет «Везерштадион», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Вердер» — «Аугсбург».
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    «Вердер»

    «Вердер» после 20 туров чемпионата Германии расположился на 10-й строке в турнирной таблице, положив в этих матчах в свою копилку 27 баллов. Команда на четыре очка отстает от зоны Лиги Европы.

    При этом «Музыканты» еще не знают поражений в 2019-м году в матчах всех статусов и турниров. Правда, лишь в половине из этих матчей подопечные Флориана Кофельдта одержали победу.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Таким образом, выиграть бременскому коллективу удалось в трех встречах. Одной из них была предыдущая — в 1/8 финала Кубка Германии, где ганзеаты победили лидера Бундеслиги «Дортмунд» в серии пенальти после 3:3 по итогам 120 минут.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится в непростой ситуации. Команда располагается на 15 месте с 18 баллами, которые не позволят подняться выше даже в случае победы.

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    Правда, и любая осечка не опустит баварский клуб в зону вылета из-за лучшей разницы мячей, чем у главного преследователя «Штутгарта». Примечательно, что до предыдущего тура коллектив не мог выиграть в 10 кряду матчах в Бундеслиге.

    Но именно на прошлой неделе подопечные Мануэля Баума разгромили на своем поле «Майнц» со счетом 3:0. Это настроение передалось и на Кубок Германии, где в 1/8 финала удалось протий «Хольштайн Киль» (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вердер» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    Прогноз на «Вердер» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25. В воскресенье, 10 февраля, в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Вердер» и «Аугсбург». Встреча, которая пройдет «Везерштадион», начнется в 17:30 по мск.
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