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    Продолжит ли «МЮ» движение вверх?

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч 26 тура чемпионата Англии 9 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Фулхэм Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»
    Футболисты «МЮ»
    На «Крэйвен Коттедж» ожидается матч между местной командой «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. Начало поединка в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Фулхэм»

    Хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. Сейчас у команды 17 очков и чтобы выйти из зоны вылета, «коттеджерам» не хватает 7 баллов. Любая потеря пунктов будет отдалять подопечных Раньери от спасительной 17 строчки.

    За 6 последних встреч в АПЛ «Фулхэм» набрал только 6 очков. Всему виной четыре поражения, три из которых коллектив терпел подряд. Речь идет о матчах с «Бернли», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас».

    Все же команда сумела дважды выиграть — 1:0 у «Хаддерсфилида» и 4:2 у «Брайтона», при этом проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2.

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    В мачте точно не сыграет Моусон. Под вопросом участие Замбо и Шюррле. Последний, скорее всего, успеет восстановиться.

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» уверенно идет к своей цели закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Сейчас футболисты Сульшера находятся на 5 строчке, потеснив «Арсенал», однако «канониры» отстают только на один балл. Четвертый «Челси» ушел недалеко — отрыв составляет всего два балла.

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    Сейчас «Манчестер Юнайтед» является лучшей командой в АПЛ по количеству набранных очков в последних 6 играх турнира. Напомним, что за этот период «красные дьяволы» одержали 5 побед и один раз сыграли вничью. Потеря драгоценных пунктов была в домашней встрече с «Бернли».

    В остальных 5 выступлениях «МЮ» набрал по 3 балла, при этом в некоторых не совсем уверенно. В прошлой игре с «Лестером» футболисты «Ман Юнайтед» выглядели очень усталыми. В концовке они даже могли потерять и без того шаткое преимущество, но все же довели дело до победы (0:1).

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    Стоит отметить, что «красные» выигрывали и в тайме, и в матче в 6 из 8 прошлых встреч в АПЛ.

    В списке травмированных футболистов только Маркос Рохо. Остальные игроки готовы поучаствовать в субботнем поединке.

    Прогноз

    Вероятность победы «Фулхэма» оценивается коэффициентом 5,60. На победу гостей дается цифра 1,63. Ничью оценили коэффициентом 4,30.

    В начале декабря прошлого года команды встречались на «Олд Траффорд». Там «манкунианцы» добыли уверенную победу со счетом 4:1.

    «МЮ» выигрывали и в тайме, и в матче в 7 из 9 прошлых игр против «Фулхэма». В 9 последних очных встречах «дьяволы» восемь раз оказывались сильнее и только один раз «коттеджерам» удавалось играть вничью.

    С большой вероятностью 3 очка получат именно игроки «Ман Юнайтед». Времени для восстановления сил более чем достаточно.

    «Фулхэм» очень часто проигрывает первый тайм. В прошлый раз «МЮ» забил целых три мяча в ворота «бело-черных». Мы полагаем, что в этот раз «манкунианцы» снова одержат победу в первой половине встречи. На это дается коэффициент 2,15. 0

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    Прогноз на «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63. На «Крэйвен Коттедж» ожидается матч между местной командой «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. Начало поединка в 15:30 по московскому времени.
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