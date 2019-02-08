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    «Кьево» — «Рома». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии 8 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Кьево Рома
    Прогноз на «Кьево» — «Рома»
    Заниоло сравнял счет в матче с «Миланом»
    В пятницу, 8 февраля, состоится поединок 23 тура чемпионата Италии между командами «Кьево» и «Рома». Встреча должна пройти на стадионе «Марк Антонио Бентегоди». Старт матча в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Кьево» — «Рома».
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    «Кьево»

    «Кьево» является последней командой в Серии А. На данный момент хозяева имеют 9 очков в активе и чтобы выбраться из зоны вылета, «летающим ослам» не хватает такого же количества баллов.

    Команда демонстрирует плохую игру. В 6 последних играх у «желто-синих» была только одна победа. Три пункта удалось набрать благодаря минимальному перевесу в поединке с «Фрозиноне». Перед этим ничья с «Интером» 1:1 и поражение от «Сампдории» 2:0.

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    Далее «Кьево» играл с «Ювентусом» на выезде (3:0), с «Фиорентиной» дома (3:4) и «Эмполи» (2:2).

    Стоит отметить, что победа над «Фрозиноне» стала первой для «джаллоблу» в нынешнем сезоне, если говорить о Серии А. В 22 играх «Кьево» 12 раз проигрывал и 9 раз зарабатывал один балл.

    Травмированных футболистов в основном составе нет, хотя в лазарете находятся Томович и Секулин.

    «Рома»

    «Рома» — пятая. У команды 35 очков. Такое же количество баллов у ближайших преследователей — «Аталанты» и «Лацио». Отрыв от «Милана» (4 позиция) составляет один пункт. Таким образом, «римлянам» необходимо побеждать, чтобы рассчитывать на шансы повысить свой рейтинг или сохранить прежнее место.

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    Форма у столичного клуба неплохая — только одно поражение в 6 последних играх, при этом от «Ювентуса» со счетом 1:0. После этого последовали победы над «Сассуоло», «Пармой» и «Торино».

    В прошлых двух поединках Серии А команда набрала только 2 очка. Таким образом, из-за ничейных результатов в играх с «Аталантой» и «Миланом» «джаллароси» имеют 2-матчевую безвыигрышную серию.

    На выезде в последнее время «Рома» выступает не очень уверенно — 6 очков за 6 поединков. Однозначно римский коллектив постарается исправить ситуацию и заработать три балла в этот раз.

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    Прогноз

    «Кьево» не побеждал «Рому» в последних 11 играх. В 4 из 6 встреч сильнее оказывались именно гости. В прошлый раз команды встречались в сентябре. Тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2.

    Коэффициенты распределены таким образом — 5,30 на победу «Кьево» и 1,63 на победу «Ромы». Ничья оценивается коэффициентом 4,30.

    У «Ромы» больше шансов получить 3 очка в предстоящей игре. Команде необходимо набирать баллы, чтобы попытаться обогнать «Милан» и постараться оторваться от преследователей. «Кьево» конечно будет сопротивляться, учитывая нынешнее положение дел, но все-таки у «волков» игроки результативнее и эффективнее.

    Мы предлагаем два прогноза. Первый — победа «Ромы» с коэффициентом 1,63. Второй — тотал матча больше 2,5, поскольку в 5 из 6 прошлых очных встреч была именно такая ситуация. На это букмекеры дают коэффициент 1,72. 0

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    Прогноз на «Кьево» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63. В пятницу, 8 февраля, состоится поединок 23 тура чемпионата Италии между командами «Кьево» и «Рома». Встреча должна пройти на стадионе «Марк Антонио Бентегоди». Старт матча в 22:30 по московскому времени.
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