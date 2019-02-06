«Шальке» — «Фортуна». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Германии 6 февраля 2019 года

В 1/8 финала Кубка Германии сойдутся команды «Шальке» и «Фортуна». Встреча состоится на стадионе «Велтинс-Арена» в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Фортуна».

«Шальке»

«Шальке» завершил прошлый год выездной победой над «Штутгартом» (3:1). Новый год «Кобальтовые» начали товарищеским матчем с бельгийским «Генком» (2:2).

Затем в рамках Бундеслиги гельзенкирхенский клуб одержал домашнюю победу над «Вольфсбургом» (2:1). После этого подопечные Доменико Тедеско на выезде сыграли вничью с берлинской «Гертой» (2:2).

Четырехматчевая беспроигрышная серия прервалась в предыдущем, 20-м туре Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии», которая победила на выезде 2:0. В предыдущих поединках Кубка Германии были пройдены «Швайнфюрт» (2:0) и «Кельн» (1:1 и 6:5 по пенальти).

«Фортуна»

«Фортуна» располагается на 14-м месте элитного дивизиона. В активе новичка Бундеслиги 21 очко, но расслабляться не приходится, поскольку команда довольно близко находится у зоны вылета.

Еще недавно у клуба все складывалось почти идеально, ведь клуб выиграл четыре кряду матча в Бундеслиге. Удачная серия включила победы над «Фрайбургом», дортмундской «Боруссией», «Ганновером» и «Аугсбургом».

Тем не менее, затем случились поражение от «РБ Лейпцига» (0:4) и ничья с «Хоффенхаймом» (1:1).

В предыдущих поединках Кубка Германии были разгромно пройдены «Кобленц» (5:0) и «Ульм» (5:1) в гостевых поединках.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм закончится вничью, а матч выиграет «Шальке» за 4,60. 0