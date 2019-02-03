«Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 3 февраля 2019 года

В воскресенье, 3 февраля, «Реал» в 22-м туре испанской «Примеры» на своем поле примет «Алавес». Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Алавес».

«Реал»

«Реал» завершил 2018-й год победой в клубном чемпионате мира, а в новом году начались проблемы. Январь для «Сливочных» стартовал с упущенной выездной победы над «Вильярреалом» (2:2) и домашнего поражения от «Реал Сосьедада» (0:2).

Затем мадридцы выбили «Леганес» (3:0 дома и 0:1 в гостях) в 1/8 финала Кубка Испании, а между кубковыми матчами вырвали победу у «Бетиса» (2:1) в гостевом матче Ла Лиги.

После поражения от «Леганеса», королевский клуб дома победил «Севилью» (2:0) в чемпионате, а предыдущем туре добился выездной виктории над «Эспаньолом» (4:2).

Благодаря этому успеху подопечные Сантьяго Солари закрепились на третьем месте Примеры с отрывом в три очка от четвертой «Севильи». Затем коллектив прошел в четвертьфинале кубка «Жирону», выигрыш у которой 3:1 посреди недели довел серию побед до четырех матчей.

«Алавес

Футболисты «Алавеса» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 32 очка. В 21 сыгранном матче подопечные Абелардо одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

В январе баски выиграли только один раз — у «Валенсии» (2:1) в 18-м туре. Это была только вторая виктория команды за семь поединков во всех турнирах.

В дальнейшем коллектив в рамках Примеры разошелся миром с «Жироной» (1:1) и крупно уступил «Хетафе» (0:4). В пока что последнем своем матче «Алавес» уступил в чемпионате «Райо Вальекано» (0:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и в матче будет забито пять или более мячей за 3,30. 0