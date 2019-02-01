«Ганновер» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2019 года

В пятницу, 1 февраля, «Ганновер» будет принимать на своем поле «Лейпциг» в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги «Ганновер» будет принимать на своем поле «Лейпциг». Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Ганновер» — «РБ Лейпциг».

«Ганновер»

«Ганновер» после 19 матчей немецкого первенства находится в зоне вылета, набрав в этих поединках 11 очков. От спасительной 15-й строки «96-е» отстают на четыре балла.

На данный момент у подопечных Андре Брайтенрайтера 8-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны. За этот период они два поединка сыграли вничью и шесть встреч проиграли.

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В новом году «Ганновер» уступил дома «Вердеру» (0:1), после чего болезненно были биты дортмундской «Боруссией» в гостях — 1:5.

Дома «96-е» являются худшим коллективом Бундеслиги. Всего две победы при одной ничьи и шести поражениях.

«Лейпциг»

Футболисты Ральфа Рангника после 19 туров чемпионата расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка и на три балла опережают пятый «Айнтрахт».

В период с начала ноября до середины декабря «Быки» немного сбавили обороты, одержав только две победы в семи матчах во всех турнирах. Но вовремя подвернулся «Майнц», который был разбит на своем поле со счетом 4:1 в рамках Бундеслиги.

После этого «Лейпциг» едва не сдержал на выезде «Баварию» (0:1), пропустив лишь на 83-й минуте. А закончил клуб 2018-й год и первый круг чемпионата Германии победой над «Вердером» (3:2) в домашних стенах.

Новый год команда начала поражением от «Боруссии» Д — 0:1. Тем не менее, следом состоялся выездной триумф над «Фортуной» — 4:0.

На выезде «Лейпциг» — полный середняк. Три победы, две ничьи и четыре поражения.

Прогноз

В последний раз команды встречались в рамках первого круга в сентябре, когда «Лейпциг» дома добился победы — 3:2.

Более того, во всех трех встречах последних двух лет команды обменивались голами. Однако в этот раз «Ганновер» находится в довольно глубокой яме, поэтому более разумно поставить на победу «Лейпцига» с форой -1 гол за 1.91. 0