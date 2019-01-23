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    «Ман Сити» выиграет и во втором полуфинале

    «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка английской лиги 23 января 2019 года

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Бёртон Альбион
    Прогноз на «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити»
    Игроки «Ман Сити»
    В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Бертон Альбион» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет 23 января на «Пирелли Стэдиум». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити».
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    «Бертон Альбион»

    «Бертон Альбион», который представляет третий по силе английский дивизион, после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в первой встрече (0:9) не смог выиграть еще в двух матчах.

    Сперва подопечные Найджела Клафа на своем поле проиграли «Джиллингему» (2:3), а затем в гостях сыграл вничью с «Донкастером» — 2:2.

    В турнирной таблице английской Лиги 1 «Бертон» располагается на тринадцатом месте. Команда набрала 36 очков после 28-ми туров, забила 38 голов и пропустила также 38.

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    • На пути к полуфиналу Кубка лиги «Бертон», напомним, прошел «Шрусбери», «Астон Виллу», «Бернли», «Ноттингем Форест» и «Мидлсборо».

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» к ответной встрече Кубка лиги подходит с серией из шести побед подряд, которые последовали после спада в виде ничьей и двух поражений. Подопечные Пепа Гвардиола одержали четыре победы в АПЛ, а также отпраздновали две кубковые виктории.

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    Что интересно, в четырех последних матчах «Ман Сити» выиграл с общей разницей мячей 22:0. Кроме 9:0 в матче против «Бертон Альбион» были еще 7:0 в поединке с «Ротерхэмом» в Кубке Англии, а также две победы по 3:0 в АПЛ — над «Вулверхэмптоном» и над «Хаддерсфилдом» 20 января.

    В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» сохраняет второе место, на 4 очка отставая от «Ливерпуля». У «горожан» — 56 очков, 62 забитых гола и 17 пропущенных. По забитым «Сити» — лучшая команда лиги, а пропускает меньше только «Ливерпуль».

    В Кубке лиги «Манчестер Сити» до полуфинала прошел «Осфорд Юнайтед», «Фулхэм» и «Лестер», который удалось обыграть только по пенальти.

    Прогноз

    На победу «Бертон Альбион» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14,50, на ничью — 10,50, а на победу «Ман Сити» — 1,17.

    Понятно, что «Манчестер Сити» уже гарантировал себе выход в финал и ни при каких условиях не упустит преимущество в девять мячей по итогам первой встречи. Гвардиола наверняка предоставит отдых ключевым игрокам и выпустит на поле резервистов, а также игроков молодежного состава.

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    Тем не менее, даже резервный состав «Сити» должен обыгрывать команду Лиги 1. В то же время ответная встреча вряд ли будет столь же результативной.

    Наш прогноз на матч «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити» — победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,94. 0

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    Прогноз на «Бертон Альбион» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Бертон Альбион» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет 23 января на «Пирелли Стэдиум». Начало — в 22:45 мск.
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