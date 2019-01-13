«Бетис» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 13 января 2019 года

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Бетис». Встреча пройдет 13 января. на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Бетис» — «Реал» Мадрид.

«Бетис»

«Бетис» подходит к матчу с «Реалом» с серией из трех подряд игр без побед. В Примере подопечные Кике Сетьена сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Уэске» (1:2), а затем в Кубке Испании на своем поле не смогли обыграть «Реал Сосьедад» — 0:0.

К слову, после матча с мадридским «Реалом» «Бетису» предстоит провести ответную встречу с «Сосьедадом», так что севильцев ждет непростая неделя.

В чемпионате Испании после восемнадцати туров «Бетис» набрал 26 очков и располагается на шестом месте — следом за «Реалом».

Несмотря на место в зоне Лиги Европы, команда не может похвастаться положительной разницей мячей — «Бетис» и забил, и пропустил 21 гол.

«Реал»

«Реал» на неделе успешно провел первый матч 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса». Подопечные Сантьяго Солари на «Бернабеу» со счетом 3:0 обыграли «Леганес».

Победа подоспела очень вовремя, ведь перед этим «Реал» потерял очки в двух кряду матчах Ла Лиги — «сливочные» не смогли обыграть «Вильярреал» (2:2) и проиграли «Сосьедаду» (0:2).

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В турнирной таблице Примеры «Реал» располагается на пятом месте. Команда проиграла уже шесть раз (столько же, сколько за весь прошлый чемпионат) и набрала лишь 30 очков. До зоны ЛЧ — 1 очко, а до лидирующей «Барселоны» — 10 очков.

Напомним, в чемпионате «Реал» повторил свой антирекорд в 21 веке — 30 очков после 18 туров. В предыдущий раз так плохо «сливочные» выступали в сезоне-2005/06. Кроме того, мадридцы забили всего 26 голов в 18 матчах, в предыдущий раз подобное случалось еще в сезоне-1993/94.

Прогноз

На победу «Бетиса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,46, на ничью — 3,84, а на победу «Реала» — 2,11.

Интересно, что в прошлом сезоне команды обменялись выездными победами. Вероятной выглядит и выездная победа «Реала» в этот раз. «Бетис» растерял свою форму, а «сливочные» не должны позволять себе потерять очки в третьем туре кряду.

Наш прогноз — победа «Реала» с коэффициентом 2,11. 0