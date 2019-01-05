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    «Манчестер Юнайтед» — «Рединг»: никакой интриги не предвидится

    «Манчестер Юнайтед» — «Рединг». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 5 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Рединг
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Рединг»
    Футболисты «МЮ» в матче с «Ньюкаслом»
    В рамках 1/32 финала Кубка Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Рединг». Поединок будет проводиться на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Рединг».
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    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» в АПЛ является 6 командой. В последнее время «манкунианцы» значительно прибавили в игре, а главной причиной этого взлета является смена главного тренера. Вместо Жозе Моуриньо пришел бывший игрок «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.

    С момента прихода норвежского специалиста команда обновилась и стала совершенно другой. Таким образом, за 4 игры с Сульшером на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» во всех случаях побеждал, при этом забивал не менее трех мячей в 3 из 4 случаев.

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    Если говорить о кубковых состязаниях, то в начале сезона еще под руководством Моуриньо хозяева вылетели из Кубка английской лиги, уступив «Дерби Каунти».

    Однозначно «манкунианцы» будут играть только на победу, поскольку Сульшер хочет проявить себя как можно лучше, а его коллектив полностью поддержит тренера.

    Под вопросом участие Скотта Мактоминея. Также в лазарете находятся Смоллинг и Рохо. Защитник Эрик Байли пропустит игру из-за дисквалификации.

    «Рединг»

    «Рединг» подходит к этому матчу в статусе однозначного аутсайдера. Клуб является представителем Чемпионшипа, в котором он занимает предпоследнее место.

    В 6 последних играх «Рединг» ни разу не выиграл. Вместо этого было 4 поражения и два ничейных результата. Перед поездкой в Манчестер «бисквиты» проиграли на своем поле «Суонси» со счетом 1:4.

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    Команда явно не дотягивает до уровня грозного соперника. Таким образом, совершенно неизвестно, на что будут надеяться гости в предстоящей игре.

    Ранее «Рединг» являлся участником Кубка английской лиги. В первой игре команда прошла «Бирмингем», но уже при встрече с «Уотфордом» на своем поле уступила со счетом 0:2.

    Прогноз

    На победу «МЮ» коэффициент совсем мизерный — 1,11. В победу гостей никто не верит и это доказывает цифра 22,0. Это не удивительно, поскольку в прошлых трех очных противостояниях победителем были именно «манкунианцы». Две из них проводились в рамках Кубка Англии.

    Мы предполагаем, что в этом кубковом поединке сильнейшим будет «Манчестер Юнайтед». В трех из четырех последних игр хозяева побеждали и в тайме, и в матче. Стоит обратить внимание на исход «победа "МЮ" в обоих таймах» с коэффициентом 1,88. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Рединг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В рамках 1/32 финала Кубка Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Рединг». Поединок будет проводиться на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи в 15:30 по московскому времени.
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