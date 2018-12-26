«Бернли» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2018 года

В среду, 26 декабря, «Бернли» будет принимать на своем поле «Эвертон» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Эвертон».

«Бернли»

«Бернли» в этом сезоне не может похвастаться хорошими результатами. После седьмого места по итогам прошлого чемпионата в текущей кампании команда Шона Дайча пока идет лишь 18-й.

Коллектив в десяти матчах из 18-ти, набрал 12 очков и находится в зоне вылета. Клуб на два балла отстает от спасительной 17-й позиции, где находится «Кардифф».

Важно отметить, что команда пропускает в среднем почти два гола за игру — 36 мячей. Больше кларетовых в английской Премьер-лиге пропустил только тот же валлийский коллектив, что упомянут выше.

«Эвертон»

Декабрь выдался для команды Марку Силвы неудачным — команда не выиграла ни одного матча. Месяц начался с гостевого поражения от «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби — 0:1.

Домашние матчи с «Ньюкаслом» (1:1) и «Уотфордом» (2:2), завершились вничью, причем в матче с «шершнями» ливерпульский клуб ушел от поражения на последних минутах. А в предыдущем поединке «Ириски» и вовсе «сгорели» «Тоттенхэму» со счетом 2:6.

Календарь и таблица АПЛ

В итоге «Эвертон» с 24 очками идет на 11-м месте. Разница мячей у коллектива отрицательная — 26-28, а лучшим бомбардиром является — Ришарлисон с восемью голами.

Прогноз

Букмекеры логично отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,40, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что Ришарлисон забьет, и «Эвертон» выиграет за 3,75. 0