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    «Бернли» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Эвертон
    Прогноз на «Бернли» — «Эвертон»
    Ришарлисон
    В среду, 26 декабря, «Бернли» будет принимать на своем поле «Эвертон» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Эвертон».
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    «Бернли»

    «Бернли» в этом сезоне не может похвастаться хорошими результатами. После седьмого места по итогам прошлого чемпионата в текущей кампании команда Шона Дайча пока идет лишь 18-й.

    Коллектив в десяти матчах из 18-ти, набрал 12 очков и находится в зоне вылета. Клуб на два балла отстает от спасительной 17-й позиции, где находится «Кардифф».

    Важно отметить, что команда пропускает в среднем почти два гола за игру — 36 мячей. Больше кларетовых в английской Премьер-лиге пропустил только тот же валлийский коллектив, что упомянут выше.

    «Эвертон»

    Декабрь выдался для команды Марку Силвы неудачным — команда не выиграла ни одного матча. Месяц начался с гостевого поражения от «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби — 0:1.

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    Домашние матчи с «Ньюкаслом» (1:1) и «Уотфордом» (2:2), завершились вничью, причем в матче с «шершнями» ливерпульский клуб ушел от поражения на последних минутах. А в предыдущем поединке «Ириски» и вовсе «сгорели» «Тоттенхэму» со счетом 2:6.

    Календарь и таблица АПЛ

    В итоге «Эвертон» с 24 очками идет на 11-м месте. Разница мячей у коллектива отрицательная — 26-28, а лучшим бомбардиром является — Ришарлисон с восемью голами.

    Прогноз

    Букмекеры логично отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,40, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что Ришарлисон забьет, и «Эвертон» выиграет за 3,75. 0

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    Прогноз на «Бернли» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В среду, 26 декабря, «Бернли» будет принимать на своем поле «Эвертон» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск.
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