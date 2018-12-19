«Бавария» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 19 декабря 2018 года

«Бавария»
Мюнхенцы после 15 матчей чемпионата Германии с 30 очками разместились на третьей позиции в турнирной таблице, уступая первой «Боруссии» Д девять пунктов.
На данный момент у «красных» 6-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они четыре игры выиграли две свели вничью.
Расписали результативные мировые со счетом 3:3 с «Фортуной» в чемпионате и с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Обыграли дома «Бенфику» (5:1) на евроарене, а также «Вердер» (2:1) на выезде, «Нюрнберг» (3:0) в родных стенах и «Ганновер» (4:0) в гостях в матчах Бундеслиги.
В последний раз мюнхенцы встречались с «Лейпцигом» на выезде в прошлом сезоне и уступили — 1:2. При этом домашний матч в октябре прошлого года «Бавария» выиграла — 2:0.
«Лейпциг»
Футболисты Ральфа Рангника после 15 туров чемпионата расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков и на два балла опережают пятый «Айнтрахт».
В последнее время «быки» немного сбавили обороты, одержав только две победы в последних шести матчах во всех турнирах. В последних играх они не смогли обыграть норвежский «Русенборг» (1:1) в Лиге Европы, и таким образом завершили выступление на евроарене, после чего дома разгромили «Майнц» в Бундеслиге — 4:1.
Из плохого — поражения от «Вольфсбурга» (0:1) и «Фрайбурга» (0:3) на выезде.
В гостях «Лейпциг» пока играет средненько — всего две победы при двух ничьих и трех поражениях с разницей мячей 7-10.
Прогноз
В предстоящем поединке на победу «Баварии» букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью — 5.60, а на успех гостей — 7.50.
«Лейпциг» особенно силен дома, но в Мюнхене команде вряд ли стоит рассчитывать на очки. Предлагаем поставить на победу подопечных Нико Ковача с форой -1,5 гола за 1.96. 0