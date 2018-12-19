ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей БобровскийНХЛ. Шат-аут Бобровского и гол Малкина «Краснодар» уже играл с «Фенербахче»Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита» Лерой Сане и Габриэл ЖезусЖеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • 11:59
    • Белоус: Пока не вижу, за счет чего «Зенит» далеко пройдет в Лиге Европы
  • 11:44
    • «Ак Барс» расторг контракт с бывшим футболистом
  • 10:58
    • Бобровский назван первой звездой дня в НХЛ
  • 09:04
    • «Нью-Йорк» проиграл «Финиксу», «Хьюстон» продлил победную серию
  • 15:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 14:01
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 00:14
    • «МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля
    Все новости спорта

    «Лейпциг» не сможет остановить «Баварию»

    «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 19 декабря 2018 года

    Футбол Германии Бундеслига Бавария
    Прогноз на «Бавария» — «Лейпциг»
    «Бавария» попытается сократить отставание от «Боруссии» Д
    В среду, 19 декабря, «Бавария» будет принимать на своем поле «РБ Лейпциг» в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Лейпциг».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы после 15 матчей чемпионата Германии с 30 очками разместились на третьей позиции в турнирной таблице, уступая первой «Боруссии» Д девять пунктов.

    На данный момент у «красных» 6-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они четыре игры выиграли две свели вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Расписали результативные мировые со счетом 3:3 с «Фортуной» в чемпионате и с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Обыграли дома «Бенфику» (5:1) на евроарене, а также «Вердер» (2:1) на выезде, «Нюрнберг» (3:0) в родных стенах и «Ганновер» (4:0) в гостях в матчах Бундеслиги.

    В последний раз мюнхенцы встречались с «Лейпцигом» на выезде в прошлом сезоне и уступили — 1:2. При этом домашний матч в октябре прошлого года «Бавария» выиграла — 2:0.

    «Лейпциг»

    Футболисты Ральфа Рангника после 15 туров чемпионата расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков и на два балла опережают пятый «Айнтрахт».

  • Жеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • Стали известны пары 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы
  • Вчера

    • В последнее время «быки» немного сбавили обороты, одержав только две победы в последних шести матчах во всех турнирах. В последних играх они не смогли обыграть норвежский «Русенборг» (1:1) в Лиге Европы, и таким образом завершили выступление на евроарене, после чего дома разгромили «Майнц» в Бундеслиге — 4:1.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Из плохого — поражения от «Вольфсбурга» (0:1) и «Фрайбурга» (0:3) на выезде.

    В гостях «Лейпциг» пока играет средненько — всего две победы при двух ничьих и трех поражениях с разницей мячей 7-10.

    Прогноз

    В предстоящем поединке на победу «Баварии» букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью — 5.60, а на успех гостей — 7.50.

    «Лейпциг» особенно силен дома, но в Мюнхене команде вряд ли стоит рассчитывать на очки. Предлагаем поставить на победу подопечных Нико Ковача с форой -1,5 гола за 1.96. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Эсперанс — Гвадалахара
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Аль-Айн
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Нюрнберг
  • Сегодня в 20:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Бертон Альбион
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Анахайм
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург
  • Завтра в 19:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Касима Антлерз — Реал
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шальке — Байер
  • Завтра в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ганновер
  • Завтра в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Яма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасению
    • Вчера в 15:42     «Тоттенхэм» вырвал путевку в плей-офф в конце матча
  • «Тоттенхэм» добился успеха с помощью оружия «Барселоны»
    • 19:36 12/12/2018     Марио Фернандес
  • Трансферный дайджест. 11-17 декабря
    • Вчера в 15:30
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Бавария» — «Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В среду, 19 декабря, «Бавария» будет принимать на своем поле «РБ Лейпциг» в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 22:30 мск.
    Тоже интересно
    «Арсенал» проиграл впервые за 22 матча Футбол «Плановое» поражение «Арсенала» от нового «Саутгемптона»Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Арсенал» Вчера в 19:210
  • 09:44
    • Парфенов: «Урал» очень хочет попасть в еврокубки
  • 08:04
    • «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
  • 12:14
    • Бурдиссо стал спортивным директором «Бока Хуниорс»
    «Реал» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 00:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Боруссия Д» победное шествие?
  • 2.49
    •
  • 11:29
    • Митрович — игрок года в Сербии
  • 11:12
    • Ю. Газзаев покинул пост главного тренера владикавказского «Спартака»
  • 09:57
    • МЛС с 2019 года изменит формат плей-офф
    Жозе Моуринью Футбол Яма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасениюПоражение от «Ливерпуля» оставило «Манчестер Юнайтед» в печальном положении, а многие эксперты и бывшие футболисты раскритиковали команду Вчера в 15:420
  • 09:30
    • «Ювентус» в январе хочет арендовать хавбека «МЮ»
  • 09:18
    • Месси установил новый рекорд «Барселоны»
  • 00:04
    • «Спартак» усилился бразильским защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие