«Болонья»- «Милан». Прогноз на матч 16 тура итальянской Серии А 18 декабря 2018 года

«Болонья»
Если для «Болоньи» этот поединок будет очередным испытанием, то для ее тренера — Филиппо Индзаги — матч имеет огромное значение, поскольку его оппонентом будет бывший одноклубник Дженнаро Гаттузо. Вместе с ним они играли в «Милане». Однозначно Пиппо постарается не упасть в грязь лицом.
Его подопечные сейчас находятся на 18 месте в турнирной таблице с 11 очками после 15 матчей. В случае успеха появится шанс на выход из зоны вылета, но это случится при условии, что «Удинезе» свой матч против «Фрозиноне» проиграет.
На счету «Болоньи» ни одной победы в последних восьми играх Серии А. Кроме того, в домашних стенах команда не знает побед три встречи кряду. В последнее время красно-синие много пропускают, и в 7 из 8 последних выступлений в ворота хозяев влетает не менее двух мячей.
Принять участие в матче точно не сможет Пульгар. У футболиста травма икроножной мышцы.
«Милан»
На прошлой неделе «Милан» покинул Лигу Европы. Это однозначно является ударом для команды и уроном для репутации Гаттузо. Теперь же его футболисты должны отдать все силы для достижения приемлемого результата в Серии А. Это как минимум попадание в зону Лиги чемпионов.
К игре с «Болоньей» «россонери» подходят с 26 очками. Находясь на четвертой позиции, «Милан» не может гарантировать себе неприкосновенность, поскольку сзади в спину «дышат» «Лацио» и «Рома».
Последнее выступление в рамках итальянского первенства для «дьяволов» закончилось вничью («Торино» 0:0). То же самое касается и последнего выездного поединка, в котором «Милан» встречался с «Лацио» (1:1).
В 5 из 6 выездных матчей серии А с участием «Милана» забивается не более двух голов. Однако этого нельзя сказать про три крайних встречи против «Болоньи», в которых общий тотал был больше 2,5.
На выезд не отправятся Билья, Бонавентура, Стринич и Кальдара.
Прогноз
На победу хозяев установлен коэффициент 4,30, а на победу гостей — 1,96. Ничья оценивается цифрой 3,45. «Болонья» не побеждает «Милан» уже 5 матч кряду. Учитывая негативную серию команды Индзаги, а также тот факт, что «россонери» вылетели с Лиги Европы и теперь Серия А их основной «хлеб», можно отдать предпочтение именно второму коллективу.
Прогнозируем, что в предстоящей игре именно «Милан» сможет одержать победу и заработать три пункта. 0