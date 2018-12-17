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    Вернется ли «Лацио» к победам?

    Прогноз на матч 16 тура итальянской Серии А 17 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Аталанта Лацио
    Прогноз на Прогноз на матч 16 тура итальянской Серии А 17 декабря 2018 года
    «Лацио» не может выиграть уже шесть матчей
    В 16-м туре Серии А силами померяются «Аталанта» и «Лацио». Команды выступят на стадионе «Атлети Адзурри д'Италиа». Матч начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на Прогноз на матч 16 тура итальянской Серии А 17 декабря 2018 года.
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    «Аталанта»

    «Аталанта» перед 15-м туром итальянского чемпионата занимают седьмую позицию в турнирной таблице. Коллектив набрал в этих поединках 21 очко, и отстает от шестой еврокубковой строки на один балл.

    До 13-го тура у команды была серия из четырех побед. Поочередно были повержены «Кьево» (5:1) в гостях, «Парма» (3:0) на выезде и «Болонья» (2:1) на ее арене.

    Ярким завершением серии стал разгром «Интера» в родных стенах — 4:1, но с хорошей формой 25 ноября покончил «Эмполи» — 2:3. Затем подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли дома «Наполи» (1:2), но исправились в прошлом туре, победив на выезде «Удинезе» (3:1).

    «Лацио»

    В этом сезоне «Лацио» долго демонстрировал стабильно успешные результаты. Пусть, правда, слишком длинные победные серии у команды Симоне Индзаги и не выходили.

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    После четырех подряд побед в сентябре «Орлы» проиграли «Роме» в римском дерби (1:3). И только они начали выходить снова на победную стезю (виктории над «Фиорентиной» и «Пармой») как снова крупно «сгорели» — в этот раз «Интеру» (0:3).

    Календарь и таблица Серии А

    Затем последовали победы над СПАЛом (4:1) и «Марселю» (2:1), которые до сих пор остаются последними для клуба. На сегодня «бьянкочелести» не могут выиграть уже в шести поединках во всех турнирах, проиграв в двух из них, из-за чего выпали из зоны Лиги чемпионов на пятое место в одном балле от четвертой строчки.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    Прогноз на Прогноз на матч 16 тура итальянской Серии А 17 декабря 2018 года. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В 16-м туре Серии А силами померяются «Аталанта» и «Лацио». Команды выступят на стадионе «Атлети Адзурри д'Италиа». Матч начнется в 22:30 по московскому времени.
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