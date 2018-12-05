«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 5 декабря 2018 года

В рамках 15 тура английской Премьер-лиги на стадионе «Уэмбли» встретятся «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

«Тоттенхэм»

У команды из Лондона во внутреннем чемпионате дела идут вполне нормально, если не считать поражения в лондонском дерби с «Арсеналом». Скорее всего, прошлый поединок заставит игроков «Тоттенхэма» набраться спортивной злости и реабилитироваться перед родными болельщиками.

На сегодняшний день ситуация клуба такова, что он находится на 5 месте с 30 очками, поскольку из-за последнего проигрыша «шпоры» потеряли свою третью строчку.

Команда Маурисио Почеттино отличается тем, что на протяжении сезона она выдает вполне стабильный футбол и не изменяет своему стилю игры. Можно ожидать преимущества во владении мячом со стороны хозяев. Средний показатель за матч по этому параметру составляет 54%.

Календарь и таблица АПЛ

В домашних стенах лондонцы играют хорошо за исключением двух поединков, в которых «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». В последних пяти домашних встречах было набрано 9 пунктов.

Одной отличительной особенностью «шпор» в первой половине нынешнего сезона АПЛ является отсутствие ничейных результатов. Что касается голов, то здесь видны некоторые проблемы с обороной, поскольку в 14 последних матчах было пропущено 15 мячей. Кроме того, стоит отметить, что подопечные Почеттино пропускали в пяти домашних встречах кряду.

Помимо поражения в дерби головной боли добавляют кадровые потери. Ламела и Триппьер перед матчем с «Саутгемптоном» могут успеть восстановиться, но их участие все еще под вопросом. Однозначно в среду своим одноклубникам не помогут Ваньяма, Дембеле, Санчес и Янссен.

Также дисквалификацию получил Вертонген, являющийся основным защитником «шпор».

«Саутгемптон»

«Святые» переживают не лучшие времена. Клуб находится на 18 месте и в его активе всего 9 зачетных баллов. Вдобавок ко всему этому после упущенной победы на «МЮ» с поста главного тренера был уволен Марк Хьюз. Его место временно занял Дэвис Кельвин.

За 14 туров «Саутгемптон» одержал всего одну победу. Это худший старт для команды за последние несколько лет, проведенных в элите английского футбола. В последних шести выездных играх было набрано только 4 пункта.

Пропускает «Саутгемптон» очень часто — 26 мячей за 14 матчей и большая часть влетала в ворота во время выездных поединков. Таким образом, «святым» забивали примерно по 2 гола в каждой встрече.

В лазарете находятся Лонг, Ингс и Таргетт. Участие в матче Обафеми и Бертрана под вопросом.

Прогноз

В четырех последних матчах между этими командами победителем становился «Тоттенхэм». Можно предположить, что именно «шпоры» станут победителями в предстоящем поединке. Отсюда следует, что исход «Победа "Тоттенхэма" и ТБ 2,5» с коэффициентом 2,01 является неплохим вариантом.

В этом сезоне «святые» трижды забивали со стандартных положений. В среднем «Саутгемптон» выигрывает 48% верховых дуэлей, когда у хозяев данный показатель составляет 44%. Кроме того, команда Кельвина способна на контратаки. Учитывая грешную защиту «шпор» можно поставить на то, что обе команды забьют. Букмекеры оценивают этот исход коэффициентом 1,94. 0