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    «Марсель» — «Реймс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 2 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Реймс
    Прогноз на «Марсель» — «Реймс»
    Флорьян Товен
    В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Марсель» 2 декабря в родных стенах сыграет с «Реймсом». Начало — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Марсель» — «Реймс».
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    «Марсель»

    Финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы полностью провалили эту еврокомпанию. На групповом этапе после пяти туров они набрали только один балл. В минувшей игре «южане» были разгромлены в гостях немецким «Айнтрахтом» — 0:4.

    На внутренней арене «провансальцы» перед 15 игровым днем занимают шестую позицию, имея в своем активе 25 очков, отставая от топ-3 на три балла.

    Последние две игры в чемпионате Франции «бело-голубые» выиграли. Поочередно были повержены «Дижон» (2:0) на своем поле и «Амьен» (3:1) в гостях.

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  • 29/11/2018

    • Семь домашних игр в этом розыгрыше Лиги 1 принесли «Марселю» пять побед при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных — 17:6.

    «Реймс»

    «Реймс» после 14 матчей французского первенства расположился на восьмой строке в турнирной таблице, набрав в этих встречах 20 очков.

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    В ноябре «красно-белые» провели всего лишь три матча в чемпионате, в которых два выиграли и в одном поединке проиграли. Одолели в домашних встречах «Монако» (1:0) и «Генгам» (2:1), а уступили на выезде «Сент-Этьену» (0:2).

    В текущем розыгрыше Лиги 1 «Реймс» провел семь выездных поединков, в которых две игры выиграл, две свел вничью и три проиграл, разница мячей — 5:10.

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  • 27/11/2018

    • Последний раз оппоненты играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда команды обменялись домашними победами (по 1:0).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.47.

    На победу хозяев дают — 8.00, ничья оценена — в 4.60.

    «Марсель», который провалил еврокубковую компанию в этом сезоне, все силы бросил на чемпионат. По всей видимости, «южане» одержат победу и продолжат погоню за топ-3. 0

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    Прогноз на «Марсель» — «Реймс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Марсель» 2 декабря в родных стенах сыграет с «Реймсом». Начало — в 19:00 по Москве.
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