БАТЭ — «МОЛ Види». Прогноз на Лигу Европы 29 ноября 2018 года

В рамках пятого тура группы L Лиги Европы белорусский БАТЭ 29 ноября дома сыграет с венгерским «МОЛ Види». Матч начнется в 20:55 по мск. Прогноз на БАТЭ — «МОЛ Види».

БАТЭ

Белорусский коллектив удачно стартовал на групповом этапе, обыграв в гостях своего предстоящего противника со счетом 2:0. Но тот успех оказался пока единственным в этой компании.

Затем последовало разгромное поражение от обидчика «Спартака» — греческого ПАОКа (1:4). А за ним последовали два кряду поражения от лондонского «Челси» (1:3 — на выезде, 0:1 — дома).

Команда Алексея Баги набрала три очка, но даже с таким количеством баллов она имеет неплохие шансы для выхода в плей-офф Лиги Европы. Ведь у второго «МОЛ Види» шесть пунктов, а греки также заработала три балла.

На внутренней арене борисовчане не знают себе равных. За несколько туров до конца чемпионата они завоевали очередные золотые медали. И расслабившись БАТЭ крупно проиграл впервые за 11 лет в чемпионате Белоруссии, уступив в гостях солигорскому «Шахтеру» (0:3).

«МОЛ Види»

В отличии от своего противника венгерский клуб стартовал на групповой стадии Лиги Европы хуже некуда, проиграв первые два поединка.

В первом туре дружина Марко Николича оказалась дома слабее БАТЭ (0:2). Во втором игровом дне «красно-синие» уступили минимально в Лондоне «Челси» (0:1), удерживая ничейный результат до 70-й минуты.

В спарке с греческим ПАОКом «МОЛ Види» добыл максимальное количество очков, обыграв греческую команду в двух поединках. Сначала венгры выиграли на выезде со счетом 2:0, а затем также и дома взяли верх — 1:0.

С шестью пунктами клуб из Секешфехервара после четырех матчей идет на второй строке, опережая конкурентов на три очка, но безнадежно отстав от «Челси» (12 баллов).

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Венгрии «МОЛ Види» после 15 туров расположился на второй строке в турнирной таблице, уступая первому «Ференцварошу» пять очков.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа БАТЭ — 2.05, победа «МОЛ Види» — 4.00, ничья — 3.35.

Чтобы не выпасть из соискателей путевки в 1/16, белорусам необходима будет обязательно выигрывать. В первом матче этих команд это удалось БАТЭ сделать, но теперь венгров вполне устроит ничья, а защищаться, как показали предыдущие матчи, они могут неплохо.

Но все же прогнозируем, что хозяева добудут положительный результат и голов в этой игре будет забито мало. 0