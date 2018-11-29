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    Последний шанс для БАТЭ

    БАТЭ — «МОЛ Види». Прогноз на Лигу Европы 29 ноября 2018 года

    Лига Европы БАТЭ
    Прогноз на БАТЭ — «МОЛ Види»
    «МОЛ Види» — БАТЭ
    В рамках пятого тура группы L Лиги Европы белорусский БАТЭ 29 ноября дома сыграет с венгерским «МОЛ Види». Матч начнется в 20:55 по мск. Прогноз на БАТЭ — «МОЛ Види».
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    БАТЭ

    Белорусский коллектив удачно стартовал на групповом этапе, обыграв в гостях своего предстоящего противника со счетом 2:0. Но тот успех оказался пока единственным в этой компании.

    Затем последовало разгромное поражение от обидчика «Спартака» — греческого ПАОКа (1:4). А за ним последовали два кряду поражения от лондонского «Челси» (1:3 — на выезде, 0:1 — дома).

    Команда Алексея Баги набрала три очка, но даже с таким количеством баллов она имеет неплохие шансы для выхода в плей-офф Лиги Европы. Ведь у второго «МОЛ Види» шесть пунктов, а греки также заработала три балла.

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  • 21/11/2018

    • На внутренней арене борисовчане не знают себе равных. За несколько туров до конца чемпионата они завоевали очередные золотые медали. И расслабившись БАТЭ крупно проиграл впервые за 11 лет в чемпионате Белоруссии, уступив в гостях солигорскому «Шахтеру» (0:3).

    «МОЛ Види»

    В отличии от своего противника венгерский клуб стартовал на групповой стадии Лиги Европы хуже некуда, проиграв первые два поединка.

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    В первом туре дружина Марко Николича оказалась дома слабее БАТЭ (0:2). Во втором игровом дне «красно-синие» уступили минимально в Лондоне «Челси» (0:1), удерживая ничейный результат до 70-й минуты.

    В спарке с греческим ПАОКом «МОЛ Види» добыл максимальное количество очков, обыграв греческую команду в двух поединках. Сначала венгры выиграли на выезде со счетом 2:0, а затем также и дома взяли верх — 1:0.

    С шестью пунктами клуб из Секешфехервара после четырех матчей идет на второй строке, опережая конкурентов на три очка, но безнадежно отстав от «Челси» (12 баллов).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Венгрии «МОЛ Види» после 15 туров расположился на второй строке в турнирной таблице, уступая первому «Ференцварошу» пять очков.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа БАТЭ — 2.05, победа «МОЛ Види» — 4.00, ничья — 3.35.

    Чтобы не выпасть из соискателей путевки в 1/16, белорусам необходима будет обязательно выигрывать. В первом матче этих команд это удалось БАТЭ сделать, но теперь венгров вполне устроит ничья, а защищаться, как показали предыдущие матчи, они могут неплохо.

    Но все же прогнозируем, что хозяева добудут положительный результат и голов в этой игре будет забито мало. 0

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    Прогноз на БАТЭ — «МОЛ Види». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В рамках пятого тура группы L Лиги Европы белорусский БАТЭ 29 ноября дома сыграет с венгерским «МОЛ Види». Матч начнется в 20:55 по мск.
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