«Астана» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы 29 ноября 2018 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Астана» будет принимать киевское «Динамо». Встреча пройдет 29 ноября на «Астана Арене». Начало матча — в 18:50. Прогноз на «Астана» — «Динамо» Киев.

«Астана»

«Астана» в текущем розыгрыше Лиги Европы набрала 8 очков в четырех турах. Казахстанский клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и делит с «Динамо» первое место в группе К.

Обе победы подопечные Григория Бабаяна добыли на своем поле — «Ренн» был обыгран со счетом 2:0, а «Яблонец» — со счетом 2:1. В то же время на везде казахстанцы сыграли вничью с «Динамо» (2:2) и с чешским клубом — 1:1.

На внутренней арене «Астана» завершила выступление еще в середине ноября. Команда в пятый раз подряд выиграла чемпионат Казахстана, набрав 77 очков и опередив ближайшего преследователя «Кайрат» на 15 очков.

Отметим, что у «Астаны» перед матчем с «Динамо» была достаточно большая пауза — последний матч чемпионата команда провела еще 11 ноября (4:0 в поединке против «Иртыш Павлодара»), после чего лишь тренировалась.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» в четырех матчах групповой стадии Лиги Европы также набрало 8 очков. Подопечные Александра Хацкевича неудачно стартовали в турнире, набрав 2 очка в двух турах, но затем одержали две победы.

Сперва «Динамо» с одинаковым счетом (2:2) завершило поединки против «Астаны» и «Яблонца», после чего сумело дважды обыграть «Ренн» — 2:1 в гостях и 3:1 дома.

Все прогнозы на футбол

К матчу против «Астаны» киевляне подходят не в лучшем настроении. В чемпионате Украины «Динамо» уступило «Александрии» (1:2) и опустилось на третью строчку в турнирной таблице, позволив александрийцам обойти себя на одно очко.

Стоит отметить, что «Динамо» потерпело три поражения в четырех последних матчах украинской Премьер-лиги, в том числе уступив и своему главному сопернику «Шахтеру». После шестнадцати туров отставание киевлян от «горняков» составляет 9 очков.

Прогноз

На победу «Астаны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 2,56, а на успех «Динамо» — 3,72.

Победитель матча гарантирует себе выход в плей-офф с первого места в группе. Ничья при ничейном результате в параллельном матче выведет в плей-офф обе команды.

В Лиге Европы обе команды играют достаточно результативно. В матчах «Астаны» забивается как минимум по два гола за игру, а в трех поединках с участием «Динамо» из четырех было забито по четыре гола, еще в одном — три. Достаточно результативным должен выйти и этот матч.

Отметим, что «Астана» в текущей еврокубковой кампании хорошо выступает дома — казахстанцы провели на своем поле шесть матчей (квалификация ЛЧ, квалификация ЛЕ и групповой этап ЛЕ), в пяти одержали победы, уступив лишь «Динамо» Загреб. В то же время киевскому «Динамо» в этом сезоне категорически не хватает стабильности — хорошие результаты чередуются с провальными.

Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,96. Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал больше двух голов с коэффициентом 1,77. 0