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    Перу — Коста-Рика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 21 ноября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Перу Сборная Коста-Рики
    Прогноз на Перу — Коста-Рика
    Джефферсон Фарфан
    В среду, 21 ноября сборная Перу в Арекипе примет сборную Коста-Рики в товарищеском поединке. Матч стартует в 03:30 по Москве. Прогноз на Перу — Коста-Рика.
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    Перу

    Сборная Перу на ЧМ-2018 не вышла из группы, но показала симпатичный футбол, навязав серьезную борьбу всем соперникам, включая будущих чемпионов мира французов.

    После ЧМ эта тенденция продолжилась. В сентябре перуанцы проиграли сборным Голландии и Германии в товарищеских матчах, но сумели забить обоим соперникам, закончив обе встречи со счетом 1:2. В обоих встречах пропускала сборная перу на последних минутах.

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    В октябре подопечные Рикардо Гареки разгромили в домашнем товарищеском матче сборную Чили со счетом 3:0 и ушли от поражения в гостевом матче с командой США (1:1).

    В ноябре в рамках домашнего товарищеского матча сборная Перу проиграла команде Эквадора со счетом 0:2.

    Отметим, что дисквалификация капитана сборной Перу Хосе Паоло Герреро вновь вступила в силу. Ее приостановили перед ЧМ-2018, по просьбам общественности.

    Коста-Рика

    Костариканцы также не вышли из группы на ЧМ-2018, но смотрелись похуже, чем Перу, проиграв две встречи и сведя вничью еще одну.

    После мундиаля главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прекратил работу с командой, которая затем проиграла четыре из пяти выездных товарищеских матчей осенью.

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    В сентябре костариканцы «всухую» уступили сборным Кореи (0:2) и Японии (0:3). В октябре Коста-Рика проиграла командам Мексики (2:3) и Колумбии (1:3).

    Наконец, в последнем матче костариканцам удалось одержать победу над переживающей не лучшие времена сборной Чили (3:2). Коста-Рика вела со счетом 3:0, но позволила сопернику сократить отставание до минимума.

    Прогноз

    Букмекеры считают Перу фаворитом матча. На победу команды Гареки дается коэффициент 1,45, тогда как на ничью — 4,45, а на успех сборной Коста-Рики — 7,0.

    Перуанцы показывают куда более цельный и интересный футбол, умудряясь трепать нервы даже топовым командам, к тому же их стороне преимущество домашнего поля. Прогнозируем домашнюю победу сборной Перу.

    Обе команды в последних матчах не уходят с поля без забитого мяча, так что можно ставить на верх. Тем более, что защита Коста-рики оставляет желать лучшего — 13 пропущенных мячей в 5 матчах.

    Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «обе забьют» за 2,05. 0

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    Прогноз на Перу — Коста-Рика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В среду, 21 ноября сборная Перу в Арекипе примет сборную Коста-Рики в товарищеском поединке. Матч стартует в 03:30 по Москве.
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