Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 20 ноября 2018 года

Во вторник, 20 ноября, сборная Швеции на своем поле примет команду России в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Стокгольме, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Россия.

Швеция

Сборная Швеции успешно выступила на ЧМ-2018, сумев добраться до четвертьфинала. В сентябре скандинавская команда сыграла товарищеский матч с Австрией, уступив со счетом 0:2.

В своем стартовом матче Лиги наций сборной Швеции в Стокгольме потерпела поражение от Турции 2:3.

На голы Исаака Телина и Виктора Классона подопечные Мирчи Луческу ответили дублем Эмре Акбабы и Хакана Чалханоглу, переломив ход встречи.

В октябре был выезд в Калининград и нулевая ничья с Россией в рамках Лиги наций, а также упущенная победа в товарищеском матче со Словакией (1:1) сравнявшей счет на последних минутах.

В ноябре шведы победы в рамках Лиги наций Турцию на выезде, забив единственный мяч с пенальти во втором тайме.

Теперь команда Швеции имеет шанс выйти в лигу А, если обыграет Россию в последнем матче группового этапа.

9 очных матчей провели между собой команды, 3 победы сборной Швеции, 2 победы России и 4 ничейных результата.

Россия

После успешно проведенного домашнего мундиаля Станислав Черчесов строит новую команду, в составе которой появилось много свежих лиц, не выступавших на мундиале.

Старт команды в Лиге наций был успешны — победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба.

В сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1.

Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без забитых голов.

В последнем матче Лиги Наций россияне 14 октября победили сборную Турции со счетом 2:0. Отличились Роман Нойштедтер и Денис Черышев (который из-за травмы не вызван в команду).

В ноябре россияне экспериментальным составом сыграли на выезде товарищеский матч с командой Германии, потерпев поражение со счетом 0:3 (все три мяча были пропущены еще в первом тайме).

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В случае победы или ничьей в Стокгольме, россияне гарантируют себе выход в дивизион А.

Из-за травм вне состава остались Марио Фернандес, Александр Головин и Ильзат Ахмедов. Возможно не сыграют и Роман Зобнин, Сергей Петров и Федор Кудряшов.

Прогноз

Букмекеры считают Швецию фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,95, тогда как на ничью — 3,35, а на успех сборной России — 4,25.

Сборная Швеции на своём поле может дать бой даже мировым грандам, не говоря уже о россиянах. Команда Черчесова будет играть на победу, но вряд ли ее добьется. Поэтому наш прогноз — ничейный результат.

Возможно, оба коллектива отличатся забитыми голами, но слишком результативным матч не будет. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «обе забьют» за 2,05. 0