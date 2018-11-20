ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Коламбуса»НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга» Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мираЧемпион мира не сдержал оранжевое возрождение Лионель Месси15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси
  • 09:44
    • Защитник сборной Швеции получил травму перед матчем с Россией
  • 08:22
    • Паредес готов перейти в «Милан»
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Далласу», «Орландо» победил «Лейкерс»
  • 01:39
    • Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
  • 01:12
    • Джокович сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира ATP
  • 00:47
    • Португалия разошлась миром с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 23:43
    • Дзюба может сыграть со Швецией
    Все новости спорта

    Добудет ли сборная России очки в Стокгольме?

    Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 20 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Швеции Сборная России Футбол России
    Прогноз на Швеция — Россия
    Россия — Швеция
    Во вторник, 20 ноября, сборная Швеции на своем поле примет команду России в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Стокгольме, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Швеция — Россия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Швеция

    Сборная Швеции успешно выступила на ЧМ-2018, сумев добраться до четвертьфинала. В сентябре скандинавская команда сыграла товарищеский матч с Австрией, уступив со счетом 0:2.

    В своем стартовом матче Лиги наций сборной Швеции в Стокгольме потерпела поражение от Турции 2:3.

    На голы Исаака Телина и Виктора Классона подопечные Мирчи Луческу ответили дублем Эмре Акбабы и Хакана Чалханоглу, переломив ход встречи.

    В октябре был выезд в Калининград и нулевая ничья с Россией в рамках Лиги наций, а также упущенная победа в товарищеском матче со Словакией (1:1) сравнявшей счет на последних минутах.

  • Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
  • Редакция LiveSport.Ru в числах выражает свое впечатление от игры нашей сборной
  • 12/10/2018

    • В ноябре шведы победы в рамках Лиги наций Турцию на выезде, забив единственный мяч с пенальти во втором тайме.

    Теперь команда Швеции имеет шанс выйти в лигу А, если обыграет Россию в последнем матче группового этапа.

    9 очных матчей провели между собой команды, 3 победы сборной Швеции, 2 победы России и 4 ничейных результата.

    Россия

    После успешно проведенного домашнего мундиаля Станислав Черчесов строит новую команду, в составе которой появилось много свежих лиц, не выступавших на мундиале.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Старт команды в Лиге наций был успешны — победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба.

    В сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1.

    Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без забитых голов.

  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
  • Реакция прессы на товарищеский матч Германия — Россия
  • 16/11/2018

    • В последнем матче Лиги Наций россияне 14 октября победили сборную Турции со счетом 2:0. Отличились Роман Нойштедтер и Денис Черышев (который из-за травмы не вызван в команду).

    В ноябре россияне экспериментальным составом сыграли на выезде товарищеский матч с командой Германии, потерпев поражение со счетом 0:3 (все три мяча были пропущены еще в первом тайме).

    Все прогнозы на футбол

    В случае победы или ничьей в Стокгольме, россияне гарантируют себе выход в дивизион А.

    Из-за травм вне состава остались Марио Фернандес, Александр Головин и Ильзат Ахмедов. Возможно не сыграют и Роман Зобнин, Сергей Петров и Федор Кудряшов.

    Прогноз

    Букмекеры считают Швецию фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,95, тогда как на ничью — 3,35, а на успех сборной России — 4,25.

    Сборная Швеции на своём поле может дать бой даже мировым грандам, не говоря уже о россиянах. Команда Черчесова будет играть на победу, но вряд ли ее добьется. Поэтому наш прогноз — ничейный результат.

    Возможно, оба коллектива отличатся забитыми голами, но слишком результативным матч не будет. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «обе забьют» за 2,05. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Тамбов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч СКА — Металлург
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Белоруссия
  • Сегодня в 20:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Австрия
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Испания — Босния и Герцеговина
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Швейцария — Бельгия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Грузия — Казахстан
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Кононов
  • Кононов в «Спартаке»: спаситель или промежуточный вариант?
    • 20:40 13/11/2018     Мануэль Нойер
  • Нефантастическая четверка. Кто тянет «Баварию» вниз?
    • 18:10 13/11/2018     Германия — Россия
  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
    • 10:49 16/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на Швеция — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. Во вторник, 20 ноября, сборная Швеции на своем поле примет команду России в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Стокгольме, начнется в 22:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    ЦСКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» одолел рижское «Динамо», ЦСКА победил «Нефтехимик»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября Вчера в 20:290
  • 22:00
    • Сборная Турции проиграла Швеции и вылетела в дивизион C Лиги наций
  • 08:35
    • Пять футболистов покинули расположение сборной Италии
  • 21:37
    • Загитова выиграла этап Гран-при в Москве
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Футбол Окольцованный РоналдуВсе подробности о скорой свадьбе звездного нападающего «Ювентуса» 16/11/2018 в 22:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португальцы в гостях у Италии, битва в Турции
  • 5.09
    •
  • 01:59
    • Андерссон: Да, счёт 1:0, но команда атаковала, создавала моменты
  • 01:52
    • Луческу: Нелегко создать команду из молодых игроков
  • 01:00
    • Албания проиграла Шотландии и вылетела из дивизона С Лиги наций
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, победный буллит Ковальчука, очередной успех «Торонто»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября Вчера в 09:580
  • 20:12
    • ЦСКА обыграл на выезде «Нефтехимик»
  • 19:20
    • Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при» в Москве
  • 19:12
    • Зверев обыграл Федерера и вышел в финал Итогового чемпионата АТР
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие