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    Будет ли первая осечка «Реала» при Солари?

    «Сельта» — «Реал». Прогноз на матч чемпионата Испании 11 ноября 2018 года

    Примера Футбол Испании Сельта Реал Мадрид
    Прогноз на «Сельта» — «Реал»
    «Реал» пока что только выигрывает и не пропускает при Солари
    В воскресенье, 11 ноября, в 12-м туре испанской Примеры «Сельта» на «Абанка Балаидос» примет «Реал». Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Реал».
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    «Сельта»

    «Сельта» начала октябрь с домашней ничьей с «Хетафе» (1:1), которая стала для галисийцев третьей подряд. Следующие два матча Примеры подопечные Антонио Мохамеда проиграли, уступив на выезде «Севилье» со счетом 1:2 и на своем поле победив «Алавес» со счетом 1:0.

    Таким образом безвыигрышная серия галисийцев в Примере достигла шести матчей. Прервалась она в 10-м туре — коллектив из Виго разгромил дома «Эйбар» со счетом 4:0.

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    • В последующих матчах «Сельта» не сумела выиграть, довольствовавшись ничьими. После мирного исхода в Кубке Испании с «Реал Соьедадом» (1:1) команда завоевала лишь один балл в испанском первенстве с «Бетисом» (3:3).

    «Реал»

    «Реал» начал сезон с трех побед кряду в рамках Примеры (если не считать проигранный Суперкубок УЕФА), но затем случился спад. В недавних матчах они уступили «Севилье» (0:3), «Алавесу» (0:1), «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:5), но разошлись миром с «Атлетико» (0:0).

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    В Лиге чемпионов «Сливочные» демонстрирует, в целом, хорошие результаты. Ранее они хоть и с трудом, но обыграли «Викторию» (2:1), а перед этим и вовсе проиграли ЦСКА (0:1), хотя в первом туре обыграли «Рому» (3:0).

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    Затянувшаяся полоса неудач привела к тому, что с поста наставника был уволен Хулен Лопетеги. Но в дебютном матче с Сантьяго Солари у руля команды мадридцы разгромили в первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилью» (4:0) в гостях, после чего одержали переиграли «Вальядолид» в Примере (2:0) и «Викторию» (5:0) в Лиге чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев оценивается в 4,60, а ничья — в 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет оба тайма за 4,33. 0

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    Прогноз на «Сельта» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33. В воскресенье, 11 ноября, в 12-м туре испанской Примеры «Сельта» на «Абанка Балаидос» примет «Реал». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
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