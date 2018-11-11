«Сельта» — «Реал». Прогноз на матч чемпионата Испании 11 ноября 2018 года

«Реал» пока что только выигрывает и не пропускает при Солари

«Реал» пока что только выигрывает и не пропускает при Солари AS

В воскресенье, 11 ноября, в 12-м туре испанской Примеры «Сельта» на «Абанка Балаидос» примет «Реал». Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Реал».

«Сельта»

«Сельта» начала октябрь с домашней ничьей с «Хетафе» (1:1), которая стала для галисийцев третьей подряд. Следующие два матча Примеры подопечные Антонио Мохамеда проиграли, уступив на выезде «Севилье» со счетом 1:2 и на своем поле победив «Алавес» со счетом 1:0.

Таким образом безвыигрышная серия галисийцев в Примере достигла шести матчей. Прервалась она в 10-м туре — коллектив из Виго разгромил дома «Эйбар» со счетом 4:0.

В последующих матчах «Сельта» не сумела выиграть, довольствовавшись ничьими. После мирного исхода в Кубке Испании с «Реал Соьедадом» (1:1) команда завоевала лишь один балл в испанском первенстве с «Бетисом» (3:3).

«Реал»

«Реал» начал сезон с трех побед кряду в рамках Примеры (если не считать проигранный Суперкубок УЕФА), но затем случился спад. В недавних матчах они уступили «Севилье» (0:3), «Алавесу» (0:1), «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:5), но разошлись миром с «Атлетико» (0:0).

В Лиге чемпионов «Сливочные» демонстрирует, в целом, хорошие результаты. Ранее они хоть и с трудом, но обыграли «Викторию» (2:1), а перед этим и вовсе проиграли ЦСКА (0:1), хотя в первом туре обыграли «Рому» (3:0).

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Затянувшаяся полоса неудач привела к тому, что с поста наставника был уволен Хулен Лопетеги. Но в дебютном матче с Сантьяго Солари у руля команды мадридцы разгромили в первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилью» (4:0) в гостях, после чего одержали переиграли «Вальядолид» в Примере (2:0) и «Викторию» (5:0) в Лиге чемпионов.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев оценивается в 4,60, а ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет оба тайма за 4,33. 0