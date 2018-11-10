«Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 10 ноября 2018 года

В матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле примет «Динамо». Матч пройдет на «Ростов Арене» 10 ноября. Начало — в 19:00. Прогноз на «Ростов» — «Динамо».

«Ростов»

В октябре семиматчевая беспроигрышная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» (0:1), после чего подопечные Карпина уступили на выезде «Локомотиву» (1:2).

Следующие два матча «Ростов» провел на своем поле, одержав в них две победы. Сначала со счетом 1:0 в рамках РПЛ был обыгран махачкалинский «Анжи».

А затем ростовчане выбили из Кубка России питерский «Зенит», одержав в матче 1/8 финала победу со счетом 3:1.

В последнем матче подопечные Карпина в рамках южного дерби на выезде сыграли вничью с «Краснодаром». Матч получился зрелищным и закончился со счетом 2:2.

Футболисты «Ростова» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 22 очка. Разница забитых и пропущенных 14-8. По 4 мяча забили Алексей Ионов и Бьорн Сигурдарсон.

«Динамо»

В начале октября бело-голубые уступили сменившим тренера самарским «Крыльям Советов» (0:1). Тем неожиданней стала последующая домашняя победа над «Зенитом» со счетом 1:0.

Зато выезд в Казань в рамках 1/8 финала Кубка России закончился поражением от «Рубина» со счетом 0:1. После этого динамовцы отправились в Грозный, где сыграли вничью 0:0 с местным «Ахматом».

В последнем матче подопечные Дмитрия Хохлова принимали на своем поле ЦСКА, разойдясь с «армейцами» миром и без забитых голов — 0:0.

Все прогнозы на РПЛ

В результате, после 13 туров, «Динамо» с 15 очками и разницей мячей 10-10 расположилось на 11-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко и Евгений Марков.

В предстоящем матче не сыграют защитник Владимир Рыков и нападающий Евгений Марков.

В прошлом сезоне «Динамо» победитело на своем поле со счетом 2:0, но уступило в Ростове со счетом 0:1. Последний раз на выезде «Динамо» обыгрывало «Ростов» в сезоне 2013/14.

Прогноз

Букмекеры считают «Ростов» фаворитом матча. На победу команды Карпина дается коэффициент 1,95, тогда как на ничью — 3,15, а на успех «Динамо» — 4,85.

Ростовчане всегда сильно играют дома, а при Карпине команда начала показывать агрессивный и атакующий футбол, так что прогнозируем домашнюю победу донской команды.

У «Динамо» вполне очевидная проблема с забитыми мячами, а «Ростов» уверенно играет в обороне. Не исключено, что бело-голубым не удастся отличиться, а ростовчанам хватит одного-двух мячей для победы.

Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,45 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0