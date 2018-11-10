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    Продлит ли «Ростов» беспроигрышную серию матчем с «Динамо»?

    «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 10 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Ростов Динамо
    Прогноз на «Ростов» — «Динамо»
    «Ростов» — «Динамо»
    В матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле примет «Динамо». Матч пройдет на «Ростов Арене» 10 ноября. Начало — в 19:00. Прогноз на «Ростов» — «Динамо».
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    «Ростов»

    В октябре семиматчевая беспроигрышная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» (0:1), после чего подопечные Карпина уступили на выезде «Локомотиву» (1:2).

    Следующие два матча «Ростов» провел на своем поле, одержав в них две победы. Сначала со счетом 1:0 в рамках РПЛ был обыгран махачкалинский «Анжи».

    А затем ростовчане выбили из Кубка России питерский «Зенит», одержав в матче 1/8 финала победу со счетом 3:1.

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    • В последнем матче подопечные Карпина в рамках южного дерби на выезде сыграли вничью с «Краснодаром». Матч получился зрелищным и закончился со счетом 2:2.

    Футболисты «Ростова» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 22 очка. Разница забитых и пропущенных 14-8. По 4 мяча забили Алексей Ионов и Бьорн Сигурдарсон.

    «Динамо»

    В начале октября бело-голубые уступили сменившим тренера самарским «Крыльям Советов» (0:1). Тем неожиданней стала последующая домашняя победа над «Зенитом» со счетом 1:0.

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    Зато выезд в Казань в рамках 1/8 финала Кубка России закончился поражением от «Рубина» со счетом 0:1. После этого динамовцы отправились в Грозный, где сыграли вничью 0:0 с местным «Ахматом».

    В последнем матче подопечные Дмитрия Хохлова принимали на своем поле ЦСКА, разойдясь с «армейцами» миром и без забитых голов — 0:0.

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    В результате, после 13 туров, «Динамо» с 15 очками и разницей мячей 10-10 расположилось на 11-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко и Евгений Марков.

    В предстоящем матче не сыграют защитник Владимир Рыков и нападающий Евгений Марков.

    В прошлом сезоне «Динамо» победитело на своем поле со счетом 2:0, но уступило в Ростове со счетом 0:1. Последний раз на выезде «Динамо» обыгрывало «Ростов» в сезоне 2013/14.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ростов» фаворитом матча. На победу команды Карпина дается коэффициент 1,95, тогда как на ничью — 3,15, а на успех «Динамо» — 4,85.

    Ростовчане всегда сильно играют дома, а при Карпине команда начала показывать агрессивный и атакующий футбол, так что прогнозируем домашнюю победу донской команды.

    У «Динамо» вполне очевидная проблема с забитыми мячами, а «Ростов» уверенно играет в обороне. Не исключено, что бело-голубым не удастся отличиться, а ростовчанам хватит одного-двух мячей для победы.

    Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,45 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0

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    Прогноз на «Ростов» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле примет «Динамо». Матч пройдет на «Ростов Арене» 10 ноября. Начало — в 19:00.
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