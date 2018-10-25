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    Удержит ли «Краснодар» единоличное лидерство в группе J?

    «Стандард» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 октября 2018 года

    Лига Европы Футбол России Краснодар Стандард
    Прогноз на «Стандард» — «Краснодар»
    Маурисио Перейра
    В четверг, 25 октября, бельгийский «Стандард» на своем поле примет «Краснодар» в третьем туре Лиги Европы УЕФА. Начало — в 22:00 по мск. Прогноз на «Стандард» — «Краснодар».
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    «Стандард»

    Команда Мишеля Прюдомма в двух турах группового этапа добыла три очка и находится на третьем месте в своем квартете, уступая второй «Севильи» только по дополнительным показателям.

    Стартовали «красные» с крупного выездного поражения от испанцев со счетом 1:5, а во второй игре нанесли домашнее поражение турецкому «Акхисару» — 2:1.

    Помимо матчей в Лиге Европы бельгийцы успели провести в этом евросезоне и поединки в квалификации к Лиге чемпионов. На стадии 3-го отборочного раунда они проиграли голландскому «Аяксу» (2:2 и 0:3).

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    • На внутренней арене «Стандард» с 19 очками после 11 туров идет на пятом месте, уступая первому «Генку» аж 10 баллов. На данный момент у него 4-матчевая беспроигрышная серия.

    «Краснодар»

    «Быки» оба поединка в этом розыгрыше Лиги Европы выиграли и с шестью баллами возглавляют группу J, опережая преследователей на три очка.

    Стартовали подопечные Фоменко с минимальной победы над «Акхисаром» (1:0) в гостях, а во втором туре по-волевому одолели «Севилью» со счетом 2:1.

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    В чемпионате России «черно-зеленые» после 11 игр идут на втором месте, имея в своем активе 19 пунктов и уступают первому «Зениту» шесть очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Последние две игры на внутреннем первенстве «Краснодар» проиграл. Сначала на выезде уступил лидеру чемпионата (1:2), а затем дома оказался слабее грозненского «Ахмата» (0:1).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.50.

    На победу гостей дают — 2.85, ничья оценена — в 3.50.

    «Стандард» на своем поле играет более уверенней, чем в гостях. Но он пропускает практически в каждой встрече. Российской команде для весомой заявки на выход из группы, нужно будет не проиграть в этой встрече.

    Прогнозируем, что «Краснодар» сможет добыть очки в этой игре и поединок будет результативный. 0

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    Прогноз на «Стандард» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В четверг, 25 октября, бельгийский «Стандард» на своем поле примет «Краснодар» в третьем туре Лиги Европы УЕФА. Начало — в 22:00 по мск.
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