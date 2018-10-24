«ПСЖ» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 3-го тура ЛЧ 24 октября 2018 года

24 октября на «Парк де Пренс» состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Наполи». Начало поединка — в 22:00 по Москве. Прогноз на «ПСЖ» — «Наполи».

«ПСЖ»

Лига чемпионов. Пока рано подводить даже промежуточные итоги и смотреть на общие позиции в группе. Но для порядка скажем, что из-за личных встреч «ПСЖ» занимает только третье место в группе С (3 очка).

В первом туре парижане уступали «Ливерпулю» по игре (9-17 по ударам) и на последних минутах уступили по счету — 2:3. Во втором матче «принцы» с бешеными 33-мя ударами и 70% владения разгромили «Црвену Звезду» 6:1.

Последние матчи. Они ярко демонстрируют текущую форму команды Тухеля — «ПСЖ» без разбора порвал в хлам и «Лион», и «Амьен» по 5:0. Правда, поединок против «ткачей» стал знаменателен даже не покером Мбаппе, а травмами Верратти и Ди Марии. Оба хавчика пока под вопросом.

Особенность. Офсайды и карточки. Парижская атака очень стремительна и зачастую просто забывает балансировать на линии. В среднем «ПСЖ» попадает в офсайд 3,5 раза за матч. В то же время парижская защита невероятно галантна. За это время «принцы» выхватили от рефери всего одну желтую.

«Наполи»

Лига чемпионов. «Нулевка» против «Црвены Звезды» в Белграде и победа над «Ливерпулем» на последних минутах (1:0). Примечательно, что с началом сезона «Наполи» не смог забить только двум клубам: «Сампдории» и «Црвене Звезде».

Последние матчи. Две важные «сухие» победы в чемпионате Италии: над «Сассуоло» (2:0) и «Удинезе» (3:0). Что против «нероверди», что против «зебр» была равная игра (12-10 и 9-7 по моментам соответственно).

Особенность. Будете смеяться — опять офсайды и карточки. «Наполи» делает ветер не только в плане результативности, но и в плане успешной борьбы.

Например, в чемпионате Италии неаполитанцы получают в среднем 2,1 желтых карточки за игру. В ЛЧ этот показатель выше потому, что за две игры «Наполи» получил пять желтых.

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По офсайдам заметим, что их плотность у «партенопейцев» еще выше, чем у парижан — ровно 4 за игру в среднем.

Прогноз

Как мы уже вскользь упомянули, Анхель Ди Мария и Марко Верратти ожидают обследования, после которого Тухель и примет решение по их участию в этом поединке.

Но у «Наполи» ситуация не лучше: Инсинье и Кулибали жалуются на мышечных дискомфорт, а Симоне Верди потянул пахи.

Прогнозируем, что это внесет свои коррективы в игру, но оба клуба все равно будут атаковать. «Наполи» в последнее время слишком многое позволяет сопернику, а «ПСЖ» дома страшен.

Наша ставка — «Обе забьют» за 1,66. 0