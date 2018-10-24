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    «Ливерпуль» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов 24 октября 2018 года

    Лига чемпионов Ливерпуль Футбол Англии
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Црвена Звезда»
    Джозеф Гомес
    В рамках 3-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» на родном стадионе примет «Црвену Звезду». Поединок начнется в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Црвена Звезда».
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    «Ливерпуль»

    Команда Клоппа занимает в группе промежуточное второе место. Но только за счет победы в личном противостоянии с «ПСЖ» (3:2).

    Собственно победа в том поединке была добыта на характере: Фирмино забил победный только на 92-й минуте. Но также нельзя не признать, что у «Ливерпуля» было ощутимое преимущество: 17-9 по ударам, 13-1 по угловым. Особенно ребята Клоппа давили во второй половине (8-2 по моментам).

    Второй матч против «Наполи» послежил возмездием за подарок в матче против французов. Теперь уже итальянцы забили победный мяч под финальный свисток (90-я минута).

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    • В чемпионате Англии «Ливерпуль» начал ломать традиции своего сумасшествия. Последние три матча в АПЛ были «низовыми», что совсем не характерно для «мерсисайдской» команды.

    «Црвена Звезда»

    В первом туре Лиги чемпионов команде Владана Милоевича удалось на своем поле отобрать очки у самого «Наполи» (0:0). Не трудно догадаться, какой была тактика сербского коллектива. Но и свои возможности «Црвена Звезда» имела — шесть ударов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Во втором туре всплыли все слабости «звездашей». Неумение противостоять быстрым атакующим действиям, неправильное перемещение связок линий или банальная усталость — не знаем, а только белградцы «глотнули» от «ПСЖ» 6 мячей, а взамен «подприли» всего один гол.

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    Во внутреннем чемпионате конкуренции по-прежнему нет. Но первые очки «красно-белые» потеряли — сыграли вничью с «Партизаном» (1:1).

    Прогноз

    «Низовые» поединки от «Ливерпуля» — это следствие сложного календаря и решения Клоппа грамотно распределить силы своих подопечных. Впереди у «красных» еще «Арсенал», так что внезапного разгрома мы бы ждать не советовали.

    После длительного изучения статистики на официальном сайте УЕФА мы пришли в замешательство — ни одна из анализируемых команд не выделяется ни в одном игровом компоненте.

    Кто-то наносит больше всех ударов, кто-то проводит больше всех контратак, а кто-то банально забивает больше остальных команд. Эти же ребята просто играют в футбол.

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    • Можем только обратить внимание, что выездные матчи в чемпионате Сербии даются «Црвене Звезде» намного сложнее. За пять поединков на чужих стадионах ребята Милоевича забили «всего» 12 голов, а за семь матчей на своем газоне «Звезда» вколотила 21 гол.

    Казалось бы, мелочь. А только футбол он состоит из мелочей, поэтому предлагаем поставить на «1 тайм: ТМ 2» за 1,56. 0

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.56. В рамках 3-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» на родном стадионе примет «Црвену Звезду». Поединок начнется в 22:00 мск.
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