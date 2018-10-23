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    Одержит ли «Реал» первую победу за месяц?

    «Реал» — «Виктория». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 23 октября

    Лига чемпионов Реал Мадрид Футбол Испании
    Прогноз на «Реал» — «Виктория»
    Карим Бензема и Гарет Бейл
    Во вторник, 23 октября, «Реал» на своем поле примет «Викторию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Виктория».
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    «Реал»

    Мадридский «Реал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов одержал победу над «Ромой» (3:0), ворота которой поразили Иско, Гарет Бейл и Мариано.

    Во втором туре «сливочные» довольно неожиданно потерпели поражение от ЦСКА (0:1), пропустив единственный гол от Николы Влашича в самом начале встречи.

    В испанской Примере дела у подопечных Хулена Лопетеги тоже идут не очень хорошо. В девяти сыгранных турах они набрали всего 14 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

    Серия «Реала» без побед продолжается уже четыре матча. В последнем из них мадридцы уступили «Леванте» (1:2).

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    «Виктория»

    Футболисты «Виктории» в первом туре группового этапа разошлись миром с ЦСКА (2:2), хотя они вели 2:0, а последний гол пропустили на пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму с пенальти.

    Во втором туре чешская команда потерпела сокрушительное поражение от «Рому» (0:5), пропустив сразу пять мячей.

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    В чемпионате Чехии «Виктория» провела 12 матчей, набрав 28 очков. Это позволяет ей занимать второе место в турнирной таблице, отставая от «Славии» на два балла.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Среди травмированных у коллектива из Пльзени значатся Ян Коваржик и Ян Копиц.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.07, победа «Виктории» — 37.00, ничья — 16.00.

    В пользу «сливочных» говорит их более сильный состав и фактор домашнего поля. Однако существуют причины, из-за которых стоит засомневаться в том, что подопечные Хулена Лопетеги смогут набрать три очка.

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    Дело в том, что мадридцы находятся в серьезном кризисе, начавшемся еще в конце сентября после поражения от «Севильи» (0:3). С тех пор команда не выиграла ни одной встречи и забила всего лишь один мяч.

    Очевидно, что «Виктория» тоже далека от идеала, но проблемы «Реала» ей точно идут на пользу. Считаем, что гостям под силу как минимум потрепать нервы публике на «Сантьяго Бернабеу». Рекомендуем присмотреться к ставке «победа "Виктории" с форой +3» за 1.89.

    У «сливочных» имеются проблемы с реализацией моментов, поэтому ставка «индивидуальный тотал "Реала" меньше 3,5» за 1.80 тоже имеет смысл. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Виктория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. Во вторник, 23 октября, «Реал» на своем поле примет «Викторию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 22:00 по московскому времени.
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