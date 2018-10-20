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    Пошла ли «Реалу» на пользу пауза на матчи сборных?

    «Реал» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Леванте
    Прогноз на «Реал» — «Леванте»
    Серхио Рамос
    В субботу, 20 октября, «Реал» на своем поле примет «Леванте» в рамках девятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Леванте».
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    «Реал»

    Мадридский «Реал» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 14 очков.

    В трех последних матчах «сливочные» не только не одержали ни одной победы, но и не забили ни одного гола, проиграв «Севилье» (0:3) и «Алавесу» (0:1), а также сыграв вничью с «Атлетико» (0:0).

    Также можно добавить, что в последней встрече Лиги чемпионов подопечные Хулена Лопетеги потерпели поражение от ЦСКА (0:1).

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    «Леванте»

    Футболисты «Леванте» расположились на 11-й позиции в турнирной таблице Примеры, набрав 10 баллов.

    В восьми сыгранных матчах команда Пако Лопеса одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

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    В двух последних встречах «лягушки» нанесли поражение «Алавесу» (2:1) и «Хетафе» (1:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Что касается кадровых проблем, то в лазарете «Леванте» находятся Коке, Луна Антонио, Чема и Садику Армандо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.12, победа «Леванте» — 19,00, ничья — 9.30.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Очевидно, что у «сливочных» наметился устойчивый кризис, из которого команда постарается выбраться после паузы на игры национальных сборных.

    Удастся ли это сделать быстро? Вряд ли, ведь многие игроки мадридской команды не отдыхали и не занимались подготовкой к встрече против «Леванте», а представляли свои страны на международной арене.

    Скорее всего, «Реал» будет не так свеж, как «Леванте», а если и сможет победить на своем поле, то не с очень большим преимуществом в счете. Наш прогноз — «тотал голов меньше 4» за 1.68.

    Также интересной нам кажется ставка «победа "Леванте" с форой +2,5» за 1.81. Верим, что «лягушки» не раскиснут, как это случилось в их недавнем матче с «Севильей». 0

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    Прогноз на «Реал» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В субботу, 20 октября, «Реал» на своем поле примет «Леванте» в рамках девятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 14:00 по московскому времени.
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