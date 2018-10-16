Сборные Бельгии и Нидерландов проведут товарищеский матч, который пройдет на стадионе имени Короля Бодуэна 16 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.

Прогноз на Сборные Бельгии и Нидерландов проведут товарищеский матч, который пройдет на стадионе имени Короля Бодуэна 16 октября.

Сборная Бельгии

Сборная Бельгии, которая, напомним, стала бронзовым призером чемпионата мира, после успешного выступления на Мундиале продолжает не менее успешно выступать и в рамках других соревнований.

После ЧМ-2018 Бельгия провела три матча и во всех одержала победы. Сперва подопечные Роберто Мартинеса в контрольном поединке уничтожили шотландцев — 4:0.

Далее Бельгию ждали два поединка Лиги наций. В сентябре «Красные дьяволы» не испытали проблем в матче против Исландии. Гол Эдена Азара и дубль Ромелу Лукаку принесли бельгийцам победу со счетом 3:0. А 12 октября Бельгия обыграла Швейцарию. Лукаку вновь отличился дважды, а матч завершился со счетом 2:1.

К товарищеской встрече с Нидерландами Бельгия подходит со стопроцентным показателем и первым местом в своей группе Лиги наций А.

Сборная Нидерландов

Нидерланды, напомним, пролетели мимо чемпионата мира и летом по большей части отдыхали, ограничившись лишь товарищеским матчем с Италией в июне (1:1).

В сентябре команда Рональда Кумана провела два поединка — контрольный с Перу и матч Лиги наций с Францией.

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Перу «оранжевым» удалось обыграть благодаря дублю Мемфиса Депая — 2:1. Французам нидерландцы уступили с тем же счетом (после гола Райана Бабеля команда не смогла сохранить ничейный результат). 13 октября Нидерланды также ждет встреча со сборной Франции.

Прогноз

На победу Бельгии букмекеры дают коэффициент 1,56, на ничью — 4,44, на победу Нидерландов — 5,20.

Обе команды будут проводить товарищеский матч после поединков Лиги наций, а потому тренеры наверняка захотят проверить ближайший резерв. Вряд ли стоит ожидать появления на поле всех лидеров. В таких матчах можно ожидать исхода как в одну, так и в другую сторону, а потому предлагаем сделать ставку на тотал. Обе команды активно играют в атаку и могут порадовать результативным футболом.

Наш прогноз — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,68. 0