Шотландия — Португалия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 14 октября 2018 года

В воскресенье, 14 октября, сборная Шотландии на своем поле будет принимать Португалию в рамках товарищеского матча. Поединок в Глазго начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на Шотландия — Португалия.

Шотландия

Сборная Шотландии до заключительного тура квалификации сохраняла шансы на то, чтобы пробиться на чемпионат мира-2018. Однако гостевая ничья против Словении (2:2) лишила ее последних шансов отправиться на российский мундиаль.

Судя по всему, это больно ударило по команде, ведь именно в той игре завершилась серия «Тартановой армии» в семь поединков без поражений при четырех победах. После этого коллектив выиграл лишь дважды в девяти встречах.

Тем не менее, одна из этих успешных встреч пришлась на старт в Лиге наций, когда на своем поле была повержена Албания (2:0). Увы для подопечных Алекса Маклиша, затем случилось поражение на выезде от Израиля (1:2).

Португалия

После ЧМ-2018 сборная Португалии сначала провела товарищеский матч, а потом сыграла в Лиге наций. Контрольный матч имел вывеску: как-никак сборная Хорватии — финалист последнего чемпионата мира, но на деле оказалось более уныло.

За игру обе команды взаимно напрягли вратарей по три раза, а забили по одному. Балканцы забили первыми, пиренейцы отыгрались, оба гола забиты в первом тайме — сухость описания подходит лучше всего.

Тем не менее, в Лиге наций подопечные Фернанду Сантуша пока что проявляют себя прекрасно, и это при том, что за команду пока не выступает Криштиану Роналду, взявший международную паузу. Сперва действующий чемпион Европы обыграл Италию (1:0) на своем поле, а затем в гостях победил Польшу (3:2).

Прогноз

Букемекеры логично отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,20, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что находящийся в прекрасной форме Андре Силва забьет, и Португалия выиграет за 4,00. 0