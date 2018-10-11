Черногория — Сербия. Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА 11 октября 2018 года

11 октября в 3-м туре подлиги С в Лиге наций УЕФА сборная Черногории примет в Подгорице сборную Сербии. Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Черногория — Сербия.

Черногория

Серьезного международного опыта у сборной Черногории нет. Становление как самостоятельное государство, возможно, и выгодно с политической и экономической точек зрения. Но уж никак — со спортивной.

Хотя, смотря с кем сравнивать. До участия в Лиге наций последняя победа случалась с «храбрыми соколами» более года назад, когда в квалификации на ЧМ Йоветич и компания одолели румынов.

А уже непосредственно в новом европейском турнире команда Любиши Тумбаковича начала с довольно блеклой «нулевки» как раз против «циплят». Румыны нанесли почти в три раза больше ударов (17-6) и вообще контролировали ход поединка.

Вторую игру Лиги наций Черногория выиграла. Савич и Янкович забили по голу еще в первом тайме и установили окончательный счет в поединке против Литвы — 2:0.

Сербия

Трудно поверить, но еще на ЧМ-2006 сербы бились на поле бок о бок с черногорцами, защищая честь одного государства. Как же быстро летит время…

Почти так же быстро, как сборная Сербии вылетела из розыгрыша кубка Чемпионата мира в России. Напомним, в группе Е команда Младена Крстаича заняла только третье место, добыв всего одну победу — над Коста-Рикой (1:0).

Товарняков после Мундиаля не проводила, а сразу отправилась на матчи Лиги наций. Пока получается ни рыба ни мясо: в первом туре сборная Сербии минимально обыграла Литву (1:0), во втором — скатала ничейку 2:2 против Румынии.

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В обоих поединках «белые орлы» имели преимущество по владению (минимум 60%) и ударам, но полноценно реализовать свой перевес не смогли.

Прогноз

У обеих команд много потерь. Так, хозяева могут остаться без Вукчевича, Савича и Янковича, точно не сыграет защитник «Сьона» Элсад Зверотич. Гости будут обходиться без Матича, Коларова, Настасича и Крстичича.

Это ведет нас к тому, что матч будет содержать много борьбы и вообще будет довольно вязким и неинтересным с точки зрения технического мастерства.

Исходя из этого, считаем целесообразным зарядить на «низовой» тотал голов в матче. Итак, наша ставка — «ТМ 2,5» за 1,66. 0