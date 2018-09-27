«Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки матч 1/16 финала Кубка России 27 сентября 2018 года

В четверг, 2 сентября, «Тамбов» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет в Тамбове на стадионе «Спартак», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Крылья Советов».

«Тамбов»

Подопечные Тимура Шипшева в предыдущем раунде Кубка России в драматическом матче смогли пройти второлиговую «Калугу».

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 4:4, а в серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «Тамбова» — 4:2.

В первенстве первой лиги «горожане» после 13 туров занимают вторую строку, имея в своем активе 28 очков и уступая первой «Томи» всего лишь один балл.

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На данный момент у «красно-синих» 9-матчевая беспроигрышная серия. На своем поле Тамбов не проигрывает в последних четырех матчах, по два раза победив и сыграв вничью.

«Крылья Советов»

«Волжане», после восьми проведенных матчей в ПФЛ, расположились на 13 месте в турнирной таблице, набрав в этих встречах семь пунктов.

Из пяти последних матчей дружина Андрея Тихонова проиграла четыре и победили лишь раз. В целом за восемь матчей сезона самарцы одержали только две победы, забили лишь два мяча и в шести поединках не забивали.

В последнем туре чемпионата «Крылья Советов» крупно проиграли на своем поле «Краснодару» со счетом 0:3. В предыдущей игре они также разгромно уступили в Туле «Арсеналу» — 0:4.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне «Крылья Советов» дважды обыграли «Тамбов» в чемпионате ФНЛ — 1:0 дома и 2:0 в гостях. А в 2015 года самарцы победили в Кубке России со счетом 3:2.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Крыльев Советов» в основное время — 2.60, победа «Тамбова» в основное время — 3.10, ничья в основное время — 2.95.

Проход: гостей — 1.75, хозяев — 2.05.

Самрская команда находится на данный момент не в лучшем состоянии, проиграв крупно два последних матча. Хозяева, напротив, неплохо выступают в ФНЛ, и в целом, на своем поле играют очень уверенно.

Учитывая проблемы гостей, в этом противостоянии прогнозируем выход «Тамбова» в следующий раунд Кубка. 0