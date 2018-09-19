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    Сможет ли «Шахтер» успешно стартовать в Лиге чемпионов

    «Шахтер» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Шахтер Донецк Футбол Украины Хоффенхайм 1899 Футбол Германии
    Прогноз на «Шахтер» — «Хоффенхайм»
    Футболисты «Шахтера»
    В среду, 19 сентября, «Шахтер» на своем поле примет «Хоффенхайм» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, которая пройдет в Харькове, начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Хоффенхайм».
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    «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» стартовал в нынешнем сезоне 21 июля, когда в напряженном матче за Суперкубок Украины проиграл киевскому «Динамо» (0:1).

    Тому же «Динамо» «горняки» проиграли (0:1) и в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги, пропустив единственный гол в середине второго тайма.

    Во всех остальных матчах национального первенства подопечные Паулу Фонсеки побеждали. Их последними «жертвами» стали «Олимпик» (5:2), «Мариуполь» (2:0) и «Александрия» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В лазарет «Шахтера» несколько дней назад попал полузащитник Веллингтон Нем, который пропустит стартовый матч команды в Лиге чемпионов.

    «Хоффенхайм»

    Футболисты «Хоффенхайма» открыли сезон 18 августа матчем Кубка Германии, в котором разгромили «Кайзерслаутерн» (6:1).

    В немецкой Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсмана провели три встречи, в которых обыграли «Фрайбург» (3:1) и уступили «Баварии» (1:3) и «Фортуне» (1:2).

    Нужно подчеркнуть, что «Хоффенхайм» является типичной домашней командой, что подтвердил прошлый сезон, в котором на своем поле он побеждал грандов, включая «Баварию», а на своем поле мог проиграть аутсайдерам.

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    Перед игрой с «Шахтером» в лазарет «Хоффенхайма» попали защитник Кевин Фогт и хавбек Флориан Гриллич.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 2.05, победа «Хоффенхайма» — 3.60, ничья — 3.80.

    Нужно признать, что этим летом состав донецкой команды ослаб после ухода Факундо Феррейры, Бернарда и Фреда. Однако в целом он остается достаточно конкурентным для того, чтобы рассчитывать на выход из группы в Лиге чемпионов.

    Тренерский штаб «горняков» продолжает делать ставку на бразильцев, которые в Лиге чемпионов отдают все силы, ведь понимают, что это их шанс засветиться перед скаутами топ-клубов.

    «Хоффенхайм» — непростой соперник, но его неуверенная игра на выезде наталкивает нас на мысль, что очки в Харькове он не наберет. Наш прогноз — победа «Шахтера».

    Поскольку первый матч группового этапа имеет особую важность, ждем от команд осторожных действий. Именно поэтому можно присмотреться к ставке «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.00. 0

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    Прогноз на «Шахтер» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В среду, 19 сентября, «Шахтер» на своем поле примет «Хоффенхайм» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, которая пройдет в Харькове, начнется в 19:55 по московскому времени.
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