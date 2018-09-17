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    «Урал» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России по футболу 17 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Урал Ростов
    Прогноз на «Урал» — «Ростов»
    Футболисты «Ростова»
    В понедельник, 17 сентября, «Урал» на своем поле примет «Ростов» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Екатеринбург Арене», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Урал» — «Ростов».
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    «Урал»

    Екатеринбургский «Урал» на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 4 набранных очка.

    «Шмели» набрали свои очки в домашних матчах с «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (2:1).

    Во всех остальных встречах они проиграли, уступив «Анжи» (0:1), «Краснодару» (1:2), «Зениту» (1:4) и ЦСКА (0:4).

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    Ближайшую встречу рискуют пропустить защитник Денис Кулаков и полузащитник Роман Емельянов, которые восстанавливаются после травм. Нападающий Павел Погребняк точно не выйдет на поле раньше октября.

    «Ростов»

    Футболисты «Ростова» расположились на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

    В этом сезоне «желто-синие» смогли обыграть «Ахмат» (1:0), ЦСКА (1:0), «Енисей» (4:0) и «Арсенал» (1:0).

    При этом подопечные Валерия Карпина потерпели поражение от «Крыльев Советов» (0:1), а также разошлись миром с «Рубином» (1:1).

    Серьезных кадровых проблем у ростовской команды на данный момент нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Урала» — 2.90, победа «Ростова» — 2.80, ничья — 2.85.

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    Данный расклад вряд ли кого-то удивит. Несмотря на то, что одна команда занимает третье место, а вторая — 15-е, ждать от тех же гостей явного преимущества не стоит.

    Да, «Ростов» является главным преследователем «Зенита» и «Спартака», но во многих встречах ему просто повезло, так что далеко не факт, что он продолжит так же стремительно набирать очки.

    «Урал», безусловно, пребывает в худшей форме, однако на своем поле в нынешнем сезоне у него не было серьезных провалов. Считаем, что он сможет навязать «Ростову» борьбу, а судьбу матча решит максимум один забитый мяч.

    Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов меньше 2» за 1.83. Еще один вариант — «количество голов в матче: 0-1» за 2.46. 0

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    Прогноз на «Урал» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. В понедельник, 17 сентября, «Урал» на своем поле примет «Ростов» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Екатеринбург Арене», начнется в 17:30 по московскому времени.
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