«Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2018 года

В 7-м туре российского чемпионата по футболу «Уфа» в субботу, 15 сентября примет на своем поле ЦСКА. Матч начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Уфа» — ЦСКА.

«Уфа»

Башкирский клуб в прошлом сезоне РПЛ занял шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы. Выступление в еврокубках, которое было приоритетным, сказалось на выступлении команды Сергея Томарова в РПЛ.

Пока в Лиге Европы уфимцы проходили словенский «Домжале» (0:0, 1:1) и люксембургский «Прогресс Нидеркорн» (2:1, 2:2), в чемпионате России команда Томарова на своем поле сыграла вничью с московским «Локомотивом» (0:0), разгромила «Анжи» (3:0) и уступила «Краснодару» (0:1).

После выезда в Люксембург «Уфа» была на выезде разгромлена «Динамо» (0:3). Затем в Лиге Европы уфимцы проиграли в Глазго «Рейнджерс» со счетом 0:1, а вернувшись домой, в матче чемпионата России уступили «Зениту» со счетом 0:2.

Ответный матч в Уфе шотландцы свели вничью 1:1, хотя играли вдевятером, выбив «Уфу» из еврокубков, а в последнем матче РПЛ команда Сергея Томарова проиграла в Грозном «Ахмату» (1:2)

В РПЛ «Уфа» с 4 очками после 6 туров занимает 15-е место. Разница мячей 5-13. 2 мяча в чемпионате России забил Ондржей Ванек, а в Лиге Европы 2 мяча на счету Ивана Пауревича.

Календарь и таблица РПЛ

В предстоящем матче не сыграют защитник Алексей Никитин и нападающий Еркебулан Сейдахмет.

ЦСКА

Армейцы бодро начали сезон, победив в матче за Суперкубок столичный «Локомотив» благодаря единственному мячу, забитому в экстра-тайме.

Зато потом последовал серьезный спад, связанный с масштабной перестройкой команды, которую покинула целая группа лидеров. В первом туре ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), затем на своей арене москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

В третьем туре команда Гончаренко на выезде поделила очки с дебютантом элитного дивизиона «Енисеем» (1:1). И только в 4-м туре «армейцы» добыли свою первую победу в чемпионате, одолев на своем поле тульский «Арсенал» (3:0).

Выезд в Казань завершился ничьей с «Рубином» (1:1), а в последнем матче ЦСКА уверенно разгромил «Урал» (4:0).

В этом матче хет-трик оформил Федор Чалов, который с 5 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Еще по два гола и по ассисту на счету новичков ЦСКА Абеля Эрнандеса и Кристияна Бистровича.

После 6 туров ЦСКА с 9 очками и разницей мячей 9-3 занимает 6-е место в турнирной таблице.

Матч из-за травм могут пропустить Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Виктор Васин, Хетаг Хосонов, Яка Бийол и Александр Макаров.

В прошлом сезоне ЦСКА дважды сыграл с «Уфой» вничью: 0:0 дома и 1:1 на выезде.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 1.95, победа «Уфы» — 4.0, ничья — 3.20.

ЦСКА набрал отличный ход, новички вписались в команду, а «Уфа» уже не та, что в прошлом сезоне. Хотя теперь уфимцам не нужно распыляться на два фронта и они постараются оказать достойное сопротивление.

Прогнозируем, что много голов в предстоящем матче не будет, если они вообще будут. Вполне возможно исход встречи решит единственный мяч и забьет его ЦСКА.

Также интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,60 и ТМ 2,5 за 1,50, а также «оба тайма меньше 1,5» за 1.85. 0