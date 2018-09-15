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    Сумеет ли «Уфа» оказать сопротивление набравшему ход ЦСКА?

    «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России ЦСКА Уфа
    Прогноз на «Уфа» — ЦСКА
    «Уфа» — ЦСКА
    В 7-м туре российского чемпионата по футболу «Уфа» в субботу, 15 сентября примет на своем поле ЦСКА. Матч начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Уфа» — ЦСКА.
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    «Уфа»

    Башкирский клуб в прошлом сезоне РПЛ занял шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы. Выступление в еврокубках, которое было приоритетным, сказалось на выступлении команды Сергея Томарова в РПЛ.

    Пока в Лиге Европы уфимцы проходили словенский «Домжале» (0:0, 1:1) и люксембургский «Прогресс Нидеркорн» (2:1, 2:2), в чемпионате России команда Томарова на своем поле сыграла вничью с московским «Локомотивом» (0:0), разгромила «Анжи» (3:0) и уступила «Краснодару» (0:1).

    После выезда в Люксембург «Уфа» была на выезде разгромлена «Динамо» (0:3). Затем в Лиге Европы уфимцы проиграли в Глазго «Рейнджерс» со счетом 0:1, а вернувшись домой, в матче чемпионата России уступили «Зениту» со счетом 0:2.

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    • Ответный матч в Уфе шотландцы свели вничью 1:1, хотя играли вдевятером, выбив «Уфу» из еврокубков, а в последнем матче РПЛ команда Сергея Томарова проиграла в Грозном «Ахмату» (1:2)

    В РПЛ «Уфа» с 4 очками после 6 туров занимает 15-е место. Разница мячей 5-13. 2 мяча в чемпионате России забил Ондржей Ванек, а в Лиге Европы 2 мяча на счету Ивана Пауревича.

    Календарь и таблица РПЛ

    В предстоящем матче не сыграют защитник Алексей Никитин и нападающий Еркебулан Сейдахмет.

    ЦСКА

    Армейцы бодро начали сезон, победив в матче за Суперкубок столичный «Локомотив» благодаря единственному мячу, забитому в экстра-тайме.

    Зато потом последовал серьезный спад, связанный с масштабной перестройкой команды, которую покинула целая группа лидеров. В первом туре ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), затем на своей арене москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

    В третьем туре команда Гончаренко на выезде поделила очки с дебютантом элитного дивизиона «Енисеем» (1:1). И только в 4-м туре «армейцы» добыли свою первую победу в чемпионате, одолев на своем поле тульский «Арсенал» (3:0).

    Выезд в Казань завершился ничьей с «Рубином» (1:1), а в последнем матче ЦСКА уверенно разгромил «Урал» (4:0).

    В этом матче хет-трик оформил Федор Чалов, который с 5 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Еще по два гола и по ассисту на счету новичков ЦСКА Абеля Эрнандеса и Кристияна Бистровича.

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    • После 6 туров ЦСКА с 9 очками и разницей мячей 9-3 занимает 6-е место в турнирной таблице.

    Матч из-за травм могут пропустить Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Виктор Васин, Хетаг Хосонов, Яка Бийол и Александр Макаров.

    В прошлом сезоне ЦСКА дважды сыграл с «Уфой» вничью: 0:0 дома и 1:1 на выезде.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 1.95, победа «Уфы» — 4.0, ничья — 3.20.

    ЦСКА набрал отличный ход, новички вписались в команду, а «Уфа» уже не та, что в прошлом сезоне. Хотя теперь уфимцам не нужно распыляться на два фронта и они постараются оказать достойное сопротивление.

    Прогнозируем, что много голов в предстоящем матче не будет, если они вообще будут. Вполне возможно исход встречи решит единственный мяч и забьет его ЦСКА.

    Также интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,60 и ТМ 2,5 за 1,50, а также «оба тайма меньше 1,5» за 1.85. 0

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