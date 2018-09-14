«Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 14 сентября 2018 года

В 7-м туре российского чемпионата по футболу «Локомотив» в пятницу, 14 сентября примет на своем поле «Динамо». Матч начнется в 19:30 по Москве. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо».

«Локомотив»

О том, что команда Юрия Семина находится в игровом кризисе, говорят даже ее руководители. Три стартовых тура, вслед за поражением от ЦСКА в Суперкубке со счетом 0:1, принесли «Локомотиву» только два очка: две сухих ничьих с «Уфой» и «Спартаком», и выездное поражение от «Оренбурга» (0:1).

Матчи в рамках 4-го и 5-го туров РПЛ слегка улучшили настроение болельщикам «железнодорожников», так как закончились минимальными победами. «Крылья Советов» удалось обыграть «всухую» — 1:0, а махачкалинский «Анжи» все-таки смог немножко потрепать нервы в концовке — 2:1.

Но затем последовало выездное поражение от «Краснодара», в котором «Локо» повел в счете, но упустил преимущество, а на последних минутах еще и проиграл — 1:2. Вдобавок ко всему травму получил Федор Смолов — самая дорогая летная покупка «Локо» и всей лиги.

После шести туров «Локомотив» с 8 очками и разницей мячей 4-4 расположился на 8-м месте.

Вслед за матчем с «Динамо», «Локо» будет стартовать в Лиге чемпионов встречей с «Галатасараем», но вряд ли москвичи будут экономить силы — чемпиону нужно выправлять положение в национальном первенстве.

В прошлом сезоне «Локо» разгромил бело-голубых в обоих матчах со счетом 4:0 и 3:0.

«Динамо»

Бело-голубые начали сезон почти так же вяло, как и красно-зеленые — три ничьих в первых трех турах, только забито и пропущено побольше: с «Арсеналом» в Туле разошлись «всухую», а матчи с «Рубином» дома и «Уралом» в гостях закончились со счетом 1:1.

В последующих трех турах «Динамо» также выступило максимально близко к своему будущему оппоненту — две победы и поражение.

Подопечные Хохлова разгромили на своем поле «Уфу» со счетом 3:0, после чего на «Открытие Арене» проиграли в дерби со «Спартаком» со счетом 1:2, сумев забить лишь на последних минутах.

В последнем матче «Динамо» на своем поле одержало победу над «Оренбургом», забив два безответных мяча во втором тайме.

В результате «Динамо» с 9 очками и разницей мячей 8-4 расположилось на 7-м месте, всего на балл опережая «Локомотив».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В предстоящем матче могут не сыграть защитник Алексей Козлов и нападающий Антон Терехов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Локомотива» — 2.0, победа «Динамо» — 4.40, ничья — 3.25.

Динамовцы еще ни разу не побеждали на выезде, проиграв «Спартаку», а «Локо» не проигрывал дома, даже в Суперкубке сыграв вничью в основное время. Прогнозируем, что и в предстоящем матче хозяева не проиграют.

Обилия голов ждать не стоит, учитывая оборону «Локомотива» — только «Краснодар» сумел забить дважды. Возможно, «Динамо» не сумеет отличиться.

Интересны также варианты «обе забют — нет» за 1,60, ТМ 2,5 за 1,50 и «Локо выиграет один из таймов» за 1,60. 0