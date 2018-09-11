Венгрия — Греция. Прогноз на матч Лиги наций 11 сентября 2018 года

В рамках второго тура Лиги наций в группе 2 Лиги C сборная Венгрии примет 11 сентября на своем поле команду Греции. Поединок, который состоится в Будапеште, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Венгрия — Греция.

Венгрия

Мадьяры проиграли свой дебютный поединок в Лиге наций, уступив на выезде сборной Финляндии со счетом 0:1, пропустив еще в самом начале встречи.

Этим поражением Венгрия продлила свою безвыигрышную серию до отметки пяти матчей кряду. Что правда, вся эта серия приходится на товарищеские поединки.

Последние игры венгров в контрольных встречах, которые прошли в июне, принесли им ничью (1:1) в Белоруссии и поражение от Австралии (1:2).

В квалификации к ЧМ-2018 Венгрия заняла третье место в группе, заработав в 10 поединках 13 очков, но отстав от второй строки аж на 14 баллов.

Греция

Эллины в отборочном турнире к чемпионату мира заняли второе место в своей группе, пропустив вперед только Бельгию. Но в стыковых играх Греция уступила будущему финалисту мундиаля Хорватии (0:0 и 1:4).

Греки провели только три товарищеских матча после квалификации ЧМ, где они выиграли одну игру при двух поражениях.

Первый поединок в Лиге наций принес Греции минимальную победу над Эстонией (1:0) в гостях. Победный мяч на свой счет записал Костас Фортунис, отличившийся на 14-й минуте.

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Последний раз соперники встречались в квалификации к Евро-2016, где в Венгрии оппоненты расписали мировую — 0:0, а в Греции верх взяли хозяева — 4:3.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа сборной Венгрии — 2.65, победа сборной Греции — 2.85, ничья — 3.10.

Сборная Венгрии после Евро-2016 переживает спад, и поражение от финнов не стало неожиданностью. В свою очередь, Греция явно находится не в своей группе, ведь ей по сила играть лигой выше. Прогнозируем, что в этой игре греки возьмут очки и много голов в этой игре не будет. 0